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內埔崇文國中女傑完全制霸縣賽奪3金 放眼全中運拚奪牌

2024/04/03 23:47

左起楊思俞、施妘臻及鄭祈。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔鄉崇文國中田徑隊在縣內競賽一向有不錯成績，今年更「壟斷」中小聯運及縣長盃國女組田賽，七年級楊思俞、八年級施妘臻及九年級的鄭祈分在標槍、鐵餅及鉛球奪金，其中，七年級就已高達174公分楊思俞還打破高懸數年的縣長盃大會紀錄，校方現在全面訓練，盼為屏東於全中運奪牌爭光。

滑步、轉身、奮力推出鉛球，鄭祈在校3年每天下午都在操場曬太陽，不為別的就是希望在國中最後一年的全中運全力以赴，上國中才開始學習擲鉛球的鄭祈，當初會加入田徑隊，就是要挑戰自己，半路出家的她靠著自律及努力是進步神速，去年即在屏東縣中小聯運奪下國女組鉛球金牌，今年賽事2連霸，3月下旬也在縣長盃奪金，國中最後一場比賽則放眼4月下旬的全中運。

「不只肌力，技術更重要！」鄭祈說，了解自己起跑比人家晚，需要更多時間練習，且不光是數量，每次擲出的基本動作及所有動作的小細節都要顧及高標準，如此才會有進步。她說，教練塗之侑對她說，投擲時要像男生一樣大膽且有自信的把動作作出來，影響她很深，今年還能到國中生的最高殿堂全中運競技，不僅是對她的努力的肯定，也盼「推」出好成績。

曾在縣運打破國女組紀錄、也在中小聯運二連霸的施妘臻，國小時曾有徑賽基礎，但教練發現她的爆發力和協調性出色，校長黃彗瑄更誇她投擲姿勢優雅，兼顧力與美，操場雖沒有正式場地的防護鐵網，她仍反覆練習，為基本動作打下紮實基礎，除了在全中運有望奪牌，更希望未來能成為國手。

七年級已174公分的楊思俞，可望再抽高。（記者陳彥廷攝）

崇文國中的奪金路，現在由七年級的楊思俞接力傳承，身高已174公分的她擁有很大優勢，七年級成績已達全中運的門檻，成績進步明顯，未來還可望再長高的她說，目前在腳步、出手點部分還要再拿捏，目標是未來可擲逾45公尺，高中也希望持續訓練，為屏東縣爭光。

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