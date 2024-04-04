中職》La new→Lamigo→富邦→台鋼 洪總執教首戰都贏！

洪一中。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹昨隊史首戰在大巨蛋以4：1扳倒中信兄弟，拿下隊史第1勝，也讓總教練洪一中執教生涯累計達992勝，繼續朝中職史上千勝教頭第1人的空前里程碑邁進。

值得一提的是，洪總從剛接La new熊教頭，到後來下二軍，球隊北遷桃園更名 「Lamigo桃猿」重掌兵符，再到富邦悍將、台鋼雄鷹，這4個時期洪總領軍首戰都贏得勝利。

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2004年季中洪一中接任La new熊教頭，該年6月19日帶兵首戰在澄清湖球場，La new以9：3擊敗統一獅，洪總拿下執教生涯首勝，2010年他下二軍接總教練，隔年回一軍續掌Lamigo桃猿，該季首戰3月20日在洲際球場，Lamigo以11：4大勝興農牛。

2019年洪總帶領Lamigo奪冠締造三連霸，隔年轉戰富邦領軍首戰，在4月14日洲際球場以3：1險勝中信兄弟，再加上昨「初入蛋」打敗黃衫軍，洪總執教4個時期首戰都是最終贏家。

順帶一提，2011年3月20日郭永維以代跑身分完成生涯初登場，靠隊友火力掩護跑回分數，當時名叫「郭修維」；昨郭永維擔任先發9棒二壘手，3打數都敲安，另選到1次保送，4打席全數上壘，進帳1分打點並跑回1分，用行動力挺洪總信任。

去年球季結束郭永維未被樂天桃猿放入60人保留名單，新球季轉戰台鋼，他坦言，剛進職棒眼中的洪總「很兇、不好相處」，一度被唸到沒有信心，後來回過頭看才驚覺，洪總會一直唸都是為了他好，否則才懶得講，能在職棒圈打滾10幾年，都要感謝當年洪總的苦口婆心。

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