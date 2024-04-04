籃球》林書豪、卡森斯跟上魔獸腳步 人氣球星發文為台灣強震祈福

林書豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣東部外海昨日上午發生芮氏規模7.2強震，也是繼921大地震後近25年來最大震級，震央所在的花蓮縣當地災情慘重，繼上季效力T1職籃桃園雲豹的前NBA明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在個人社群網站PO文為台灣祈福後，包括林書豪、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）等人氣球星都也都發文表達關心。

林書豪深夜凌晨，透過Instagram和臉書貼出花蓮天王星大樓嚴重傾斜，以及救難人員們辛苦忙碌的照片，並附上禱告、落淚、愛心等表情，表態為台灣祈福，很快引發網友熱情迴響；此外，林書豪微博也同步放上這張「震」撼力十足的歪樓照，並簡短寫下：「大家平安，為你們祈禱。」35歲的林書豪寶刀未老，已入選東亞超級聯賽最佳五人；只不過他也人紅事非多，日前因足底筋膜炎養傷復健，被爆出因接受新北國王隊安排進行靜脈雷射（ILIB）治療，意外引發違反世界運動禁藥管制組織（WADA）規範的爭議，而被PLG懲處禁賽5場、罰款15萬元，近期暫時無法上場。

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此外，預計四月中旬返台回歸T1台啤雲豹的卡森斯，則發布限時動態寫著：「台灣，為所有人祈禱。」並附上台灣國旗，以及兩個雙手合十禱告的貼圖。

林書豪PO照為台灣祈福。（取自林書豪臉書）

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