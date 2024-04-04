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MLB》「法官」本季首轟炸裂！ 洋基11局大亂鬥險勝響尾蛇（影音）

2024/04/04 07:32

賈吉（右）敲出本季首轟，單場3打點助洋基奪勝。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季慢熱的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在對上響尾蛇一戰，敲出本季首轟，更在延長賽第11局打進保險分，單場3分打點幫助洋基隊以6：5險勝響尾蛇，開季6勝1敗絕好調。

賈吉在今年春訓時受到傷勢影響起步緩慢，賽前僅敲出3支安打，打擊率1成25，今天他在4局面對響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）敲出一發108.9英哩的中右外野方向全壘打，賽季首轟在經過30個打席後終於擊出。

洋基先發羅東（Carlos Rodón）在今天主投5.1局被打7支安打，送出3次三振與2次四壞保送，失掉2分都是因為全壘打，分別是菜鳥亞歷山大（Blaze Alexander）的生涯首轟，以及馬堤（Ketel Marte）本季首轟。

兩隊在9局打完戰成2：2平手，10上洋基新同學維杜戈（Alex Verdugo）敲出轉隊後的本季首轟幫助洋基取得4：2領先。10下沃爾普（Anthony Volpe）發生傳球失誤送分，卡洛爾（Corbin Carroll）再敲出游擊方向內野安打追平比數，兩隊進入第11局。

11上，托瑞斯（Gleyber Torres）率先敲安形成一、三壘有人局面，接著響尾蛇發生投手犯規奉送超前分，法官在1出局後敲出中右外野方向落地二壘安打進帳保險分。

下個半局響尾蛇雖然追回1分，但由於佩多摩（Geraldo Perdomo）在10下跑壘受傷，球隊在11局用原本擔任指定打擊的馬提改守游擊，導致球隊沒有DH，讓投手需要上場打擊，洋基便在關鍵時刻用故意四壞保送來面對投手麥高夫（Scott McGough），最終洋基也順利三振麥高夫以6：5擊敗響尾蛇，系列賽2勝1敗奪勝，開季取得6勝1敗的好成績。

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