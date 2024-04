MLB》「法官」本季首轟炸裂！ 洋基11局大亂鬥險勝響尾蛇（影音）

賈吉(右)敲出本季首轟,單場3打點助洋基奪勝。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕開季慢熱的洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)今天在對上響尾蛇一戰,敲出本季首轟,更在延長賽第11局打進保險分,單場3分打點幫助洋基隊以6:5險勝響尾蛇,開季6勝1敗絕好調。

賈吉在今年春訓時受到傷勢影響起步緩慢,賽前僅敲出3支安打,打擊率1成25,今天他在4局面對響尾蛇先發投手凱利(Merrill Kelly)敲出一發108.9英哩的中右外野方向全壘打,賽季首轟在經過30個打席後終於擊出。

洋基先發羅東(Carlos Rodón)在今天主投5.1局被打7支安打,送出3次三振與2次四壞保送,失掉2分都是因為全壘打,分別是菜鳥亞歷山大(Blaze Alexander)的生涯首轟,以及馬堤(Ketel Marte)本季首轟。

110.6 MPH off the bat for Blaze Alexander's first career home run! pic.twitter.com/bQ7zrDvPuR — MLB (@MLB) April 3, 2024

兩隊在9局打完戰成2:2平手,10上洋基新同學維杜戈(Alex Verdugo)敲出轉隊後的本季首轟幫助洋基取得4:2領先。10下沃爾普(Anthony Volpe)發生傳球失誤送分,卡洛爾(Corbin Carroll)再敲出游擊方向內野安打追平比數,兩隊進入第11局。

Tied it right back up!



On to the 11th: https://t.co/k9Xjx1ui6d pic.twitter.com/oucOVsUazk — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) April 3, 2024

11上,托瑞斯(Gleyber Torres)率先敲安形成一、三壘有人局面,接著響尾蛇發生投手犯規奉送超前分,法官在1出局後敲出中右外野方向落地二壘安打進帳保險分。

下個半局響尾蛇雖然追回1分,但由於佩多摩(Geraldo Perdomo)在10下跑壘受傷,球隊在11局用原本擔任指定打擊的馬提改守游擊,導致球隊沒有DH,讓投手需要上場打擊,洋基便在關鍵時刻用故意四壞保送來面對投手麥高夫(Scott McGough),最終洋基也順利三振麥高夫以6:5擊敗響尾蛇,系列賽2勝1敗奪勝,開季取得6勝1敗的好成績。

