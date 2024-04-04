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MLB》醒了！天使豪取4連勝 22歲大物有望挑戰124年史詩紀錄

2024/04/04 08:14

天使4連勝。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今日火力全開，全場敲出12支安打，終場以10：2痛宰馬林魚，3連戰系列賽橫掃對手。

天使此戰幾乎棒棒開花，先發9棒只有阿德爾（Jo Adell）熄火，而手感最火燙的是扛第4棒的沃德（Taylor Ward），他全場5打數敲3安猛打賞、包括炸出本季第3轟，貢獻2分打點，另外薩諾（Miguel Sano）、尼托（Zach Neto）都有雙安演出。

天使先發左投山度瓦（Patrick Sandoval）繳出5.2局失2分好投，僅被敲出4支安打，送出7次三振，摘下本季首勝。

天使近況不錯，在開季2連敗後開始振作，目前收下一波4連勝。馬林魚則是苦吞惡夢7連敗，新賽季首勝尚未開張。

值得一提的是，天使22歲大物沙努爾（Nolan Schanuel）今日替補上場雖然1打數無安打，但挨了1次觸身球，達成跨季連續35場比賽上壘。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）列出自1900年以來，新人自生涯初登場開始的連續場次上壘紀錄，沙努爾目前35場排名第三，僅次1918年漢納（Truck Hannah）的38場以及1984年戴維斯（Alvin Davis）的47場。

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