MLB》為傷病滿營的輪值添幫手！ 大都會250萬簽昔日同區宿敵

德黑蘭過往在勇士時期是著名的大都會殺手。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會隊在近期受到傷勢以及延賽影響，導致球隊需要增添輪值幫手，預計他們將以250萬美元大聯盟約，簽下昔日宿敵，前勇士強投德黑蘭（Julio Teheran）。

根據大聯盟報導，德黑蘭的合約將有45萬美元的激勵獎金，不過目前球隊還沒有證實這筆簽約，但德黑蘭預計會馬上前往球隊，預計會是大都會接下來對上勇士隊系列賽的其中一名先發候選人。

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官網提到，德黑蘭是過去著名的「大都會殺手」，在2011-19賽季他對大都會拿下10勝，僅次於國民左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez），在對大都會的28場先發防禦率僅2.98。過往德黑蘭在效力勇士隊時曾2度入選明星賽，並拿下77場勝投。

不過德黑蘭在離開勇士後的表現就不慎理想，曾在2020年效力天使、2021年效力老虎但因傷幾乎缺席整個賽季，2022年他輾轉效力多隊但未能重返大聯盟，2023年效力釀酒人，4年下來僅累積4勝9敗。

本季德黑蘭與金鶯簽下小聯盟合約，春訓出賽5場有4場先發，主投13.1局失掉5分防禦率3.38，拿下1勝1敗，但因為沒有進入大聯盟所以他選擇退出自己的合約，最終與大都會簽下大聯盟約。

本季大都會輪值王牌千賀滉大，以及另一位預訂的輪值投手梅吉爾（Tylor Megill）都因為肩膀傷勢缺陣，Max Kranick因為左腿拉傷進傷病名單，皮特森（David Peterson）還在從上季的髖關節手術復原，盧切斯（Joey Lucchesi）春訓表現掙扎，這些因素導致大都會的輪值深度近乎真空，因此才需要簽下德黑蘭。

德黑蘭預計會在下禮拜對勇士系列賽其中一戰先發，他上次出賽是在當地時間3月23日於葡萄柚聯盟主投4局，儘管可能還無法負擔很長的先發局數，但德黑蘭仍有望幫助大都會避開一天牛棚日。

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