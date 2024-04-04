晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》為傷病滿營的輪值添幫手！ 大都會250萬簽昔日同區宿敵

2024/04/04 08:50

德黑蘭過往在勇士時期是著名的大都會殺手。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會隊在近期受到傷勢以及延賽影響，導致球隊需要增添輪值幫手，預計他們將以250萬美元大聯盟約，簽下昔日宿敵，前勇士強投德黑蘭（Julio Teheran）。

根據大聯盟報導，德黑蘭的合約將有45萬美元的激勵獎金，不過目前球隊還沒有證實這筆簽約，但德黑蘭預計會馬上前往球隊，預計會是大都會接下來對上勇士隊系列賽的其中一名先發候選人。

官網提到，德黑蘭是過去著名的「大都會殺手」，在2011-19賽季他對大都會拿下10勝，僅次於國民左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez），在對大都會的28場先發防禦率僅2.98。過往德黑蘭在效力勇士隊時曾2度入選明星賽，並拿下77場勝投。

不過德黑蘭在離開勇士後的表現就不慎理想，曾在2020年效力天使、2021年效力老虎但因傷幾乎缺席整個賽季，2022年他輾轉效力多隊但未能重返大聯盟，2023年效力釀酒人，4年下來僅累積4勝9敗。

本季德黑蘭與金鶯簽下小聯盟合約，春訓出賽5場有4場先發，主投13.1局失掉5分防禦率3.38，拿下1勝1敗，但因為沒有進入大聯盟所以他選擇退出自己的合約，最終與大都會簽下大聯盟約。

本季大都會輪值王牌千賀滉大，以及另一位預訂的輪值投手梅吉爾（Tylor Megill）都因為肩膀傷勢缺陣，Max Kranick因為左腿拉傷進傷病名單，皮特森（David Peterson）還在從上季的髖關節手術復原，盧切斯（Joey Lucchesi）春訓表現掙扎，這些因素導致大都會的輪值深度近乎真空，因此才需要簽下德黑蘭。

德黑蘭預計會在下禮拜對勇士系列賽其中一戰先發，他上次出賽是在當地時間3月23日於葡萄柚聯盟主投4局，儘管可能還無法負擔很長的先發局數，但德黑蘭仍有望幫助大都會避開一天牛棚日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。