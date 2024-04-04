NBA》2024名人堂 「飛人」卡特、「關鍵先生」畢拉普斯入選

卡特入選名人堂。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年名人堂入選名單將於美國時間本週六公佈，不過名單已經有兩位提前曝光，這兩位就是「飛人」卡特（Vince Carter）、以及「關鍵先生」畢拉普斯（Chauncey Billups）。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，卡特以及畢拉普斯入選了2024年的名人堂，其餘名單將會於美國時間本週六NCAA「三月瘋」最終四強時，一起正式公佈。

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卡特初入聯盟時，因為勁爆的體能讓他一度成為聯盟後喬丹（Michael Jordan）時代招牌，生涯重要成就包含年度新人王、8屆明星賽、2000年雪梨奧運金牌等，生涯總得分達25728分，生涯三分命中2290顆，名列歷史第9位。

值得一提的是，卡特生涯末期轉型成功，從體能勁爆的飛人型球員，轉為外線為主的球員，也讓他生涯得以延續，1998年進入聯盟、2020年因疫情被迫退休，總計在聯盟征戰了22個賽季，是NBA史上第一個橫跨「4個10年」的球員。

畢拉普斯5度入選明星賽，生涯共打了1043場比賽，平均15.2分5.4助攻，生涯罰球命中率89.4%，在歷史上排名第6，而他率領活塞在2004年冠軍賽擊敗湖人「郵差」馬龍（Karl Malone）、「手套」培頓（Gary Payton）、布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）組成的初代「F4」，收下了生涯唯一一冠，並獲選該屆總冠軍賽最有價值球員。

畢拉普斯（左）入選名人堂。（資料照，路透）

除了卡特、畢拉普斯外，稍早《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）也指出，現任快艇顧問魏斯特（Jerry West）將會以球隊管理階層的身分，入選本次名人堂，過去他已經兩次入選過，分別是1979年「球員身分」、2010年的「1960年美國奧運隊身分」入選。

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