MLB》炸裂！世界大賽MVP席格本季首轟出爐 衛冕軍遊騎兵力壓光芒

〔體育中心/綜合報導〕去年世界大賽MVP、遊騎兵明星強打席格(Corey Seager)今天炸出本季首轟,加上艾瓦歐迪(Nathan Eovaldi)繳出7局無失分好投,攜手率隊以4:1力克光芒。

雙方5局打完時得分都掛蛋,比賽陷入僵局,6上席格敲出石破天驚的右外野方向陽春砲,本季首轟出爐,擊球初速95英哩、飛行距離346英呎,幫助遊騎兵先馳得點。

衛冕軍遊騎兵9上攻勢再起,史密斯(Josh Smith)在無人出局二三壘有人時敲安建功,帶有2分打點,之後火力持續串聯,希米恩(Marcus Semien)也擊出適時安打,幫助球隊再下一城,遊騎兵灌進3分大局。光芒9下雖然追回1分,但於事無補,最終遊騎兵以3分之差獲勝。

遊騎兵右投艾瓦歐迪主投7局用103球,僅被打4支安打,沒有失分,狂飆8次三振,另有1保送,繳出優質先發摘下本季首勝,賽後防禦率為1.38。

