MLB》炸裂！世界大賽MVP席格本季首轟出爐 衛冕軍遊騎兵力壓光芒

席格。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽MVP、遊騎兵明星強打席格（Corey Seager）今天炸出本季首轟，加上艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）繳出7局無失分好投，攜手率隊以4：1力克光芒。

雙方5局打完時得分都掛蛋，比賽陷入僵局，6上席格敲出石破天驚的右外野方向陽春砲，本季首轟出爐，擊球初速95英哩、飛行距離346英呎，幫助遊騎兵先馳得點。

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衛冕軍遊騎兵9上攻勢再起，史密斯（Josh Smith）在無人出局二三壘有人時敲安建功，帶有2分打點，之後火力持續串聯，希米恩（Marcus Semien）也擊出適時安打，幫助球隊再下一城，遊騎兵灌進3分大局。光芒9下雖然追回1分，但於事無補，最終遊騎兵以3分之差獲勝。

遊騎兵右投艾瓦歐迪主投7局用103球，僅被打4支安打，沒有失分，狂飆8次三振，另有1保送，繳出優質先發摘下本季首勝，賽後防禦率為1.38。

Corey Seager’s first home run of the season! pic.twitter.com/0nJvb3deyl — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 3, 2024

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