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MLB》即刻救援！ 前中職洋投4局才到球場、向主帥說聲嗨後繳好投

2024/04/04 10:08

必贏多重返大聯盟收下生涯第一次救援成功。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力費城人3A的前中職樂天桃猿的洋投必贏多（Ricardo Pinto）在昨天被拉上大聯盟即刻救援，繳出4局好投收下生涯首次救援成功，賽後總教練更透露他其實在比賽進行到第4局才向球隊報到。

必贏多在昨天對紅人一戰於6局接替主投前5局飆7K只失1分非自責分的先發投手特恩布爾（Spencer Turnbull）登板，共投4局被打5支安打，失掉3分只有2分是責失分，送出4K沒有保送，順利收穫生涯第一次的救援成功，幫助費城人省下其餘牛棚投手。

在賽後受訪時，總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，必贏多在賽前被叫上大聯盟時還在紐約羅徹斯特3A球隊，且必贏多未能搭上飛機，球隊只能派人開車來接他到費城人主場，《費城詢問報》記者Alex Coffey更表示由於該司機主要都待在紐約，並不熟悉費城，這趟車程開了6個小時，甚至還沒讓必贏多從球員入口下車，費城人職員只能帶著必贏多穿過粉絲進場，但沒有人認識他。

必贏多直到第4局才向球隊報到，他對湯姆森說聲哈囉後就前往牛棚，接著上場順利完成當天的投球任務。

距離大聯盟生涯初登板相隔1675天，賽後必贏多表示，「我超級開心能夠回來這裡，有像蘇亞雷斯（Ranger Suárez）這樣的朋友在隊上，他是我在球界最好的棒球，還有阿瓦拉多（José Alvarado），我在小聯盟的隊友，這感覺很棒。」

蘇亞雷斯。（資料照）

蘇亞雷斯與必贏多兩人於費城人在委內瑞拉的棒球學校認識，2011年必贏多獲得費城人1萬5000美元簽約，隔年蘇亞雷斯獲得2萬5000美元簽約。兩人的棒球路大相逕庭，必贏多在2017年被拉上大聯盟，隔年換蘇亞雷斯上大聯盟，但同年必贏多就被交易到白襪後成為浪人，2019年短暫效力光芒，隨後輾轉於委內瑞拉、墨西哥、南韓與台灣打球，而蘇亞雷斯則始終待在費城人球團，並成長為球隊輪值中的重要成員。

蘇亞雷斯表示，必贏多在哪並不重要，因為兩人總是會聊天。「當他在亞洲時，我會用WhatsApp跟他聯繫。而他當在打冬盟時，我會注意他的出賽並傳訊息給他。」、「而到今年，我看著他在春訓出賽，然後現在，我能再次（同隊）看到他了。」

必贏多的好投讓蘇亞雷斯感嘆：「他改變了很多，變得更成熟。他現在已經是名資深老將了。他現在充滿經驗。」、「去年在委內瑞拉，在加勒比海大賽，我認為他真正展現出他能夠回到大聯盟的實力。我好高興我們能再次把他給帶回來。」

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