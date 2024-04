MLB》麥肯9下敲致勝安 金鶯3連戰兩度跟皇家說再見

麥肯(27號)再見安打與隊友慶祝。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕金鶯今天在主場與皇家進行3連戰最後一戰,前兩戰兩隊戰成1勝1敗,此戰皇家到9局下還保有1分領先,不料兩出局時被麥肯(James McCann)擊出2分打點再見安打,終場金鶯以4:3贏球。

此役皇家派出左投拉根斯(Cole Ragans)先發,並且成功壓制金鶯打線,前7局打完還以3:0領先,不過牛棚未能守成,James McArthur 8局上來後援失掉2分,9下賽爾帕(Angel Zerpa)上場救援「放火」,一上來就保送加上被敲安打,形成一、二壘有人局面,皇家決定換上史密斯(Will Smith)關門。

金鶯面對史密斯首位打者就採用短打,將隊友推進到二、三壘,接著史密斯故意保送海斯(Austin Hays)並順利三振了下一位打者考瑟(Colton Cowser),不過在面對麥肯時連投2個壞球,第3球投進紅中被麥肯咬中,擊出穿越三游防線的再見安打。

麥肯這支再見安打,讓金鶯以2勝1敗結束系列賽,值得一提的是,這2勝金鶯都是「跟對手說再見」,4月2日的比賽,金鶯9下靠著魏斯伯格(Jordan Westburg)的再見2分砲贏球。

