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MLB》麥肯9下敲致勝安 金鶯3連戰兩度跟皇家說再見

2024/04/04 10:15

麥肯（27號）再見安打與隊友慶祝。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天在主場與皇家進行3連戰最後一戰，前兩戰兩隊戰成1勝1敗，此戰皇家到9局下還保有1分領先，不料兩出局時被麥肯（James McCann）擊出2分打點再見安打，終場金鶯以4：3贏球。

此役皇家派出左投拉根斯（Cole Ragans）先發，並且成功壓制金鶯打線，前7局打完還以3：0領先，不過牛棚未能守成，James McArthur 8局上來後援失掉2分，9下賽爾帕（Angel Zerpa）上場救援「放火」，一上來就保送加上被敲安打，形成一、二壘有人局面，皇家決定換上史密斯（Will Smith）關門。

金鶯面對史密斯首位打者就採用短打，將隊友推進到二、三壘，接著史密斯故意保送海斯（Austin Hays）並順利三振了下一位打者考瑟（Colton Cowser），不過在面對麥肯時連投2個壞球，第3球投進紅中被麥肯咬中，擊出穿越三游防線的再見安打。

麥肯這支再見安打，讓金鶯以2勝1敗結束系列賽，值得一提的是，這2勝金鶯都是「跟對手說再見」，4月2日的比賽，金鶯9下靠著魏斯伯格（Jordan Westburg）的再見2分砲贏球。

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