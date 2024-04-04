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NBA》AD砍35分、18籃板寫狂紀錄 湖人險勝巫師近9戰僅吞1敗

2024/04/04 09:41

戴維斯。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕持續為季後賽努力的湖人，今天迎戰巫師，最多取得17分領先，但第4節自亂陣腳讓對手追到剩2分差，但陣中「雙星」適時挺身而出，A.戴維斯全場攻下35分、詹姆斯25分，助隊以125：120收下3連勝。

近8戰僅吞1敗的湖人，今天作客巫師，上半場在A.戴維斯（Anthony Davis ）包辦21分帶領下，暫時以67：60領先，且一度取得17分的優勢。

決勝節巫師一輪猛攻，新秀武切維奇（Tristan Vukcevic）連續命中三分球，加上小鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）連投帶罰助隊追到2分落後，比賽再度出現懸念。

關鍵時刻詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯挺身而出，輪番上演扣籃秀，助隊穩住戰局，原以為勝券在握，卻被巫師錢帕尼（Justin Champagnie）連兩記三分彈嚇出一身冷汗，驚險收下勝利。

湖人A.戴維斯貢獻35分、18籃板，這是他生涯第41次砍下至少35分、15籃板，為現役最多，第2的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、恩比德（Joel Embiid）為27次，遠遠落後戴維斯。

至於一哥詹姆斯攻下25分、9助攻，巫師波爾（Jordan Poole）拿下全隊最高29分。

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