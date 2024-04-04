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MLB》想要堪比大谷翔平鉅約！ 洋基索托「完全波拉斯化」

2024/04/04 11:19

賈吉與索托。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕索托（Juan Soto）在今年加盟洋基隊後為球隊打出不俗的開季成績，本季成為自由球員的他，據傳打算在自由市場上，掙得一張堪比大谷翔平的合約。

年僅25歲的索托，生涯至今已經敲出161轟，累積高達29fWAR（勝利貢獻值），是現役打擊最好的球星之一，而在今年球季結束後他將會成為自由球員，尋求一張歷史級的大約。

過去索托效力國民隊期間，曾傳出拒絕球隊一張4.4億美元的天價續約，不久後他便被交易到教士隊，《The Athletic》記者Brittany Ghiroli報導指出，有不具名來源透露，效力教士隊時索托曾說道：「這裡沒有留給我的錢。」

而這句話便是指涉因為教士隊與馬查多（Manny Machado）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）以及柏格茲（Xander Bogaerts）三人簽下3億美元大約，球隊很難再給索托另一張天價續約。

由於曾拒絕4.4億美元鉅約，又無法獲得教士續約後遭交易，索托被Ghiroli詢問是否後悔拒絕當時國民的那紙合約。索托表示，沒有，旋即指向賈吉（Aaron Judge）的置物櫃。

賈吉在2022年拒絕洋基隊續約後締造美聯全壘打紀錄，接著投身自由市場，最終回頭與洋基簽下一張9年3.6億的天價大約。

索托說道：「你不能自私。你必須為你之後的人著想。這就是賈吉所做的。他簽下一張很棒的合約。席格（Corey Seager）、大谷翔平，這些人都為後來的人制定了市場。而如果我接受任何更低的合約，那將讓事情產生變化，後面球員的處境會變得更艱難。」

大谷翔平在休賽季簽下10年7億美元大約，但由於有大量延遲付款，換算現值約為10年4.6億美元。（資料照）

Ghiroli指出，「設定市場」是經紀人間很流行的一個詞，而索托的經紀人正是著名的波拉斯（Scott Boras），他是業界最具權力同時最具爭議的經紀人。有些球團高層認為，波拉斯對索托的影響力已經太高，教士隊的消息來源甚至說道：「他已經完全波拉斯化了。」

那索托將會追求多大的合約？Ghiroli引述華盛頓消息人士的說法：「我認為他在尋求大谷翔平的均薪，沒有延遲付款的。（目前大谷翔平的7億大約若算進延遲，約等於一張沒有延遲的10年4.6億美元合約）。」

儘管近年許多球隊都對超過10年的天價大約有所警惕，但幾乎沒有高層會不願意給索托如此高的合約，Ghiroli詢問聯盟6位高階主管，只有1人不願意給索托超越大谷翔平均薪的鉅約。「只要他的OPS前有個1（指攻擊指數超過1.000），那他就會得到報酬。」

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