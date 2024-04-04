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NBA》打到只剩8人能用 暴龍慘敗灰狼48分寫隊史最爛紀錄

2024/04/04 11:12

暴龍慘敗灰狼48分，寫下隊史最慘紀錄。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期狀況低迷的暴龍，今日客場遇上西部強權灰狼，最終因為傷病問題導致人手不足的情況下，以85：133慘敗48分，吞下15連敗，離隊史最慘的17連敗僅差2場。

暴龍近期遇到傷兵潮，今天只有8位球員可以上場，布朗（Bruce Brown）、巴瑞特（RJ Barrett）、特倫特（Gary Trent Jr.）等主力全部高掛免戰牌，在人手不足的情況下攻守全部失序，防守上被灰狼拿下133分，自己也僅供下85分，全場命中率低到不足37%。

灰狼此戰談笑用兵，全隊只有愛德華茲（Anthony Edwards）上場達30分鐘，其餘皆在30分鐘內，愛德華茲攻下全隊最高28分，里德（Naz Reid）貢獻23分，戈貝爾（Rudy Gobert）11分15籃板。

贏球後灰狼戰績來到53勝23敗，與金塊並列西部龍頭，而48分也寫下本季灰狼最大勝分差，同時暴龍則寫下了隊史最大敗分差。

暴龍奎克利（Immanuel Quickley）、迪克（Gradey Dick）、Javon Freeman-Liberty三人皆攻下16分，剛以10天短約簽下的威廉斯（Malik Williams）迎來NBA生涯首場先發，不過7投0中得分掛蛋。

暴龍輸球後吞下15連敗，上次贏球要回溯到3月4日，目前隊史最長連敗紀錄為1997至1998年賽季寫下的17連敗。

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