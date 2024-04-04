NBA》綠衫軍宰雷霆登頂龍頭 季後賽享全主場優勢

綠衫軍收下60勝，確認登頂聯盟龍頭。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季戰績獨走的「綠衫軍」塞爾提克，今天主場遇上重建成功的西部強權雷霆，終場以135：100大勝35分，順利收下例行賽第60勝的同時，也確定登頂聯盟龍頭。

綠衫軍今天痛宰雷霆收下第60勝，確定成為聯盟第一，意味著今年季後賽，塞爾提克每一輪都享有主場優勢，而這也是繼2007至2008年賽季以來，塞爾提克首度成為聯盟第一，當年綠衫軍例行賽收下66勝，最後成功擊敗湖人封王。

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波辛傑斯（Kristaps Porzingis）今天攻下全隊最高27分，另外抓下12個籃板，在確定例行賽登頂後，他表示整個球季他們都努力奮戰，這個龍頭頭銜是他們應該得到的成果。

塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）分別攻下24分、23分，賽後布朗表示，球隊還是會一步一步來，60勝證明球隊走在正軌上，不過當季後賽開始時，一切就會回到原點。

總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）則表示，賽前球隊的確把這場球當作「決定晉級」的比賽來打，能成功模擬關鍵戰役對球隊很重要，他們今晚可以好好享受勝利果實，但明天起床後，沒有人會在太意這場勝利。

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