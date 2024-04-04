晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》鈴木誠也連2天開轟！ 單場猛灌4打點助小熊橫掃洛磯（影音）

2024/04/04 11:39

鈴木誠也連續2天開砲。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季敲出日本人首轟的小熊隊鈴木誠也今天持續火燙手感，連續兩天開砲灌進4分打點，幫助小熊在8局超前比數，終場以9：8擊敗洛磯。

鈴木誠也今天在首打席滿壘時建功，敲出右外野落第一壘安打灌進2分，幫助球隊打下4分大局，第二打席他直接將小白球轟出全壘打大牆外，為球隊取得5：0領先。6上洛磯靠著「老大」布萊恩（Kris Bryant）本季首安在內追回2分，6下小熊再靠阿瑪亞（Miguel Amaya）滿壘敲安打與洛磯中外野手多伊爾（Brenton Doyle）的傳球失誤灌進3分取得8：2領先。

洛磯7局追近1分，8局展開絕地大反攻，單局選到2次保送外加4支安打，包含托瓦（Ezequiel Tovar）的追平安一口氣灌進5分將比數扳為8：8平手。不過8下小熊馬上反撲，先靠著不死三振與安打攻佔一、三壘，鈴木誠也此時敲出內野滾地球，三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）傳本壘想抓但沒抓到讓鈴木誠也打下超前分，而最終小熊就靠這分以9：8在3連戰橫掃洛磯，並取得近期4連勝。

鈴木誠也今天5打數3安猛打，灌進4分打點自己跑回1分吞下1K，賽季打擊率3成33，攻擊指數0.972。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。