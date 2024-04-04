MLB》鈴木誠也連2天開轟！ 單場猛灌4打點助小熊橫掃洛磯（影音）

鈴木誠也連續2天開砲。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季敲出日本人首轟的小熊隊鈴木誠也今天持續火燙手感，連續兩天開砲灌進4分打點，幫助小熊在8局超前比數，終場以9：8擊敗洛磯。

鈴木誠也今天在首打席滿壘時建功，敲出右外野落第一壘安打灌進2分，幫助球隊打下4分大局，第二打席他直接將小白球轟出全壘打大牆外，為球隊取得5：0領先。6上洛磯靠著「老大」布萊恩（Kris Bryant）本季首安在內追回2分，6下小熊再靠阿瑪亞（Miguel Amaya）滿壘敲安打與洛磯中外野手多伊爾（Brenton Doyle）的傳球失誤灌進3分取得8：2領先。

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Two homers in two games for Seiya Suzuki! pic.twitter.com/RkBwaDzuju — MLB （@MLB） April 4, 2024

洛磯7局追近1分，8局展開絕地大反攻，單局選到2次保送外加4支安打，包含托瓦（Ezequiel Tovar）的追平安一口氣灌進5分將比數扳為8：8平手。不過8下小熊馬上反撲，先靠著不死三振與安打攻佔一、三壘，鈴木誠也此時敲出內野滾地球，三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）傳本壘想抓但沒抓到讓鈴木誠也打下超前分，而最終小熊就靠這分以9：8在3連戰橫掃洛磯，並取得近期4連勝。

鈴木誠也今天5打數3安猛打，灌進4分打點自己跑回1分吞下1K，賽季打擊率3成33，攻擊指數0.972。

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