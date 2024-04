MLB》鈴木誠也連2天開轟！ 單場猛灌4打點助小熊橫掃洛磯（影音）

鈴木誠也連續2天開砲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕本季敲出日本人首轟的小熊隊鈴木誠也今天持續火燙手感,連續兩天開砲灌進4分打點,幫助小熊在8局超前比數,終場以9:8擊敗洛磯。

鈴木誠也今天在首打席滿壘時建功,敲出右外野落第一壘安打灌進2分,幫助球隊打下4分大局,第二打席他直接將小白球轟出全壘打大牆外,為球隊取得5:0領先。6上洛磯靠著「老大」布萊恩(Kris Bryant)本季首安在內追回2分,6下小熊再靠阿瑪亞(Miguel Amaya)滿壘敲安打與洛磯中外野手多伊爾(Brenton Doyle)的傳球失誤灌進3分取得8:2領先。

