MLB》離開洋基就復活？ 紅人開幕戰先發力壓費城人王牌奪2連勝

蒙塔斯5.2局失1分好投奪勝。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人先發右投蒙塔斯（Frankie Montas）今天在與費城人一戰，以5.2局失1分好投力壓費城人王牌惠勒（Zack Wheeler），繼開幕戰6局好投奪勝後，順利收下2連勝。

費城人今天在王牌投手惠勒先發主投下，打擊還沒幫忙守備就先鬧事，3局史托特（Bryson Stott）失誤讓首名打者上壘，接著惠勒手滑丟到對手面臨失分危機，班森（Will Benson）雖擊出滾地球出局但推進跑者上二、三壘，隨即下棒的「字母哥」史川德（Christian Encarnacion-Strand）逮中偏高速球，以109.2英哩初速掃出一支清壘二壘打，助隊取得2：0領先。

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6局上半紅人攻勢再起，2出局後弗萊利（Jake Fraley）、克魯茲（Elly De La Cruz）各敲一支二壘安打拿下第3分，費城人直到6下才靠著史瓦伯（Kyle Schwarber）的陽春砲破蛋，但此局費城人未能把握蒙塔斯控球不穩留下的滿壘機會，馬許（Brandon Marsh）被中繼上場的左投威爾森（Justin Wilson）解決，只追回1分。

今天兩隊先發都投到6局，惠勒投滿6局狂飆10K、1BB，失掉3分只有1分是責失分，此外他也只被打3支安打，而蒙塔斯雖然因為在6局控球不穩提前被換下場，仍繳出5.2局，5K、3BB，僅失1分好投奪勝。

蒙塔斯在2022年被運動家交易到洋基後水土不服，去年更是因傷幾乎整季報銷，但在轉往紅人後開季2場先發共投11.2局，送出9K、3BB僅失1分，防禦率0.77，開季2連勝更讓他的勝場追平在洋基隊1年半期間累積的勝場數。

紅人在9局臨去秋波再得1分，終場以4：1擊敗無法串連攻勢的費城人，開季4勝2敗，排在國聯中區第四名。

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