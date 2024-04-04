晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》離開洋基就復活？ 紅人開幕戰先發力壓費城人王牌奪2連勝

2024/04/04 12:04

蒙塔斯5.2局失1分好投奪勝。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人先發右投蒙塔斯（Frankie Montas）今天在與費城人一戰，以5.2局失1分好投力壓費城人王牌惠勒（Zack Wheeler），繼開幕戰6局好投奪勝後，順利收下2連勝。

費城人今天在王牌投手惠勒先發主投下，打擊還沒幫忙守備就先鬧事，3局史托特（Bryson Stott）失誤讓首名打者上壘，接著惠勒手滑丟到對手面臨失分危機，班森（Will Benson）雖擊出滾地球出局但推進跑者上二、三壘，隨即下棒的「字母哥」史川德（Christian Encarnacion-Strand）逮中偏高速球，以109.2英哩初速掃出一支清壘二壘打，助隊取得2：0領先。

6局上半紅人攻勢再起，2出局後弗萊利（Jake Fraley）、克魯茲（Elly De La Cruz）各敲一支二壘安打拿下第3分，費城人直到6下才靠著史瓦伯（Kyle Schwarber）的陽春砲破蛋，但此局費城人未能把握蒙塔斯控球不穩留下的滿壘機會，馬許（Brandon Marsh）被中繼上場的左投威爾森（Justin Wilson）解決，只追回1分。

今天兩隊先發都投到6局，惠勒投滿6局狂飆10K、1BB，失掉3分只有1分是責失分，此外他也只被打3支安打，而蒙塔斯雖然因為在6局控球不穩提前被換下場，仍繳出5.2局，5K、3BB，僅失1分好投奪勝。

蒙塔斯在2022年被運動家交易到洋基後水土不服，去年更是因傷幾乎整季報銷，但在轉往紅人後開季2場先發共投11.2局，送出9K、3BB僅失1分，防禦率0.77，開季2連勝更讓他的勝場追平在洋基隊1年半期間累積的勝場數。

紅人在9局臨去秋波再得1分，終場以4：1擊敗無法串連攻勢的費城人，開季4勝2敗，排在國聯中區第四名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。