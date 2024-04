MLB》終於炸裂！大谷翔平夯170KM怪力陽春砲 本季首轟出爐（影音）

大谷翔平。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今天敲出本季首轟,率隊以5:4擊敗巨人,3連戰系列賽橫掃對手。

大谷翔平今打第2棒DH,首打席遭三振,3下第二打席面對哈里森(Kyle Harrison)敲出一壘方向內野安打,後續史密斯(Will Smith)掃出長打,大谷展現快腿跑回超前分,比賽3局打完時,道奇取得3:1領先。

請繼續往下閱讀...

大谷4下第三打席敲出左外野平飛球出局,不過道奇該局靠著羅哈斯(Miguel Rojas)的陽春砲再添1分。

道奇先發投手葛拉斯諾(Tyler Glasnow)主投6局退場,被打4支安打、包括挨1轟,失3分責失,投出7三振、2保送,繳出優質先發。

大谷翔平。(法新社)

大谷7下再度上場時,棒打巨人後援投手T.羅傑斯(Taylor Rogers),逮中一顆偏高的93.2英哩伸卡球,敲出中右外野方向陽春砲,本季首轟終於出爐。

大谷翔平終結連40打席未開轟的生涯最長紀錄,幫助球隊擴大領先優勢,這也是他在新東家道奇的首支全壘打,這轟擊球初速105.6英哩(約170公里)、飛行距離430英呎。

巨人8上靠著索勒(Jorge Soler)的陽春砲追回1分,但最終仍無力回天,道奇9上派出拉梅(Dinelson Lamet)登板,成功關門。

大谷翔平全場4打數敲2安,貢獻1分打點、跑回2分,吞下1K,賽後打擊率為0.270。

THE FIRST OF MANY FOR SHOHEI OHTANI. pic.twitter.com/6x0zye1GnZ