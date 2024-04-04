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MLB》終於炸裂！大谷翔平夯170KM怪力陽春砲 本季首轟出爐（影音）

2024/04/04 12:40

大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今天敲出本季首轟，率隊以5：4擊敗巨人，3連戰系列賽橫掃對手。

大谷翔平今打第2棒DH，首打席遭三振，3下第二打席面對哈里森（Kyle Harrison）敲出一壘方向內野安打，後續史密斯（Will Smith）掃出長打，大谷展現快腿跑回超前分，比賽3局打完時，道奇取得3：1領先。

大谷4下第三打席敲出左外野平飛球出局，不過道奇該局靠著羅哈斯（Miguel Rojas）的陽春砲再添1分。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投6局退場，被打4支安打、包括挨1轟，失3分責失，投出7三振、2保送，繳出優質先發。

大谷翔平。（法新社）

大谷7下再度上場時，棒打巨人後援投手T.羅傑斯（Taylor Rogers），逮中一顆偏高的93.2英哩伸卡球，敲出中右外野方向陽春砲，本季首轟終於出爐。

大谷翔平終結連40打席未開轟的生涯最長紀錄，幫助球隊擴大領先優勢，這也是他在新東家道奇的首支全壘打，這轟擊球初速105.6英哩（約170公里）、飛行距離430英呎。

巨人8上靠著索勒（Jorge Soler）的陽春砲追回1分，但最終仍無力回天，道奇9上派出拉梅（Dinelson Lamet）登板，成功關門。

大谷翔平全場4打數敲2安，貢獻1分打點、跑回2分，吞下1K，賽後打擊率為0.270。

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