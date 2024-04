MiLB》讓他升！ 金鶯大物破紀錄單場10打點、全隊海灌26分痛宰對手

Heston Kjerstad slams his way into the @NorfolkTides record books! That's a 10-RBI game for the @Orioles ' fourth-ranked prospect pic.twitter.com/STuTlHFXgc

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕金鶯隊有著聯盟數一數二的農場深度,今天這些好手們在3A的比賽中上演一場打擊大亂鬥,金鶯單場狂敲隊史最多的29支安打,包含耶斯塔德(Heston Kjerstad)個人破紀錄的10分打點進帳,終場金鶯以26:11痛宰對手白襪取得開季4勝1敗的好成績。

金鶯今天前4棒有3棒是百大新秀,分別是目前百大第一的1棒哈勒戴(Jackson Holliday)、百大第29名的4棒梅歐(Coby Mayo)、百大第31名的耶斯塔德打3棒,而2棒則是去年曾入選百大新秀第82名的諾比(Connor Norby)。

耶斯塔德單場灌進10分打點。(資料照)

在今天的比賽當中,金鶯前5棒就灌進23分打點,哈勒戴單場4安猛打跑回5分,打下2分打點,選到2次保送,諾比單場雙安有1轟,打下3分打點選到2次保送,3棒耶斯塔德單場5安雙響砲,灌進10分打點,4棒梅歐同樣5安,不過壘包都被耶斯塔德清空只有1分打點,5棒史陶爾斯(Kyle Stowers)單場三響砲,敲出4安打灌進7分打點。

Don't even know what to say at this point@KyleStowers blasts his third homer of the night to extend his franchise record#RisingTide https://t.co/5ye9rfp0qw pic.twitter.com/it1oRQOtm3