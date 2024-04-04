MiLB》讓他升！ 金鶯大物破紀錄單場10打點、全隊海灌26分痛宰對手

Heston Kjerstad slams his way into the @NorfolkTides record books!



That's a 10-RBI game for the @Orioles' fourth-ranked prospect pic.twitter.com/STuTlHFXgc — Minor League Baseball （@MiLB） April 4, 2024

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯隊有著聯盟數一數二的農場深度，今天這些好手們在3A的比賽中上演一場打擊大亂鬥，金鶯單場狂敲隊史最多的29支安打，包含耶斯塔德（Heston Kjerstad）個人破紀錄的10分打點進帳，終場金鶯以26：11痛宰對手白襪取得開季4勝1敗的好成績。

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金鶯今天前4棒有3棒是百大新秀，分別是目前百大第一的1棒哈勒戴（Jackson Holliday）、百大第29名的4棒梅歐（Coby Mayo）、百大第31名的耶斯塔德打3棒，而2棒則是去年曾入選百大新秀第82名的諾比（Connor Norby）。

耶斯塔德單場灌進10分打點。（資料照）

在今天的比賽當中，金鶯前5棒就灌進23分打點，哈勒戴單場4安猛打跑回5分，打下2分打點，選到2次保送，諾比單場雙安有1轟，打下3分打點選到2次保送，3棒耶斯塔德單場5安雙響砲，灌進10分打點，4棒梅歐同樣5安，不過壘包都被耶斯塔德清空只有1分打點，5棒史陶爾斯（Kyle Stowers）單場三響砲，敲出4安打灌進7分打點。

Don't even know what to say at this point@KyleStowers blasts his third homer of the night to extend his franchise record#RisingTide https://t.co/5ye9rfp0qw pic.twitter.com/it1oRQOtm3 — Norfolk Tides （@NorfolkTides） April 4, 2024

除了前五棒外，捕手班維洛（David Bañuelos）以及外野手Peyton Burdick也都有全壘打演出，金鶯全場一共敲出29支安打灌進26分。另一邊白襪表現最好的是具有大聯盟經驗的32歲老將奧泰加（Rafael Ortega），他今天單場3安灌進5分打點。

今天金鶯3A單場得分26分以及29安都創下隊史新高紀錄，耶斯塔德的單場10分打點同樣寫下隊史新猷。

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