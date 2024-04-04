網球》喬科維奇為何結束合作眾說紛紜 帶他5年的教練說分明

喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）日前宣布與合作5年的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）分道揚鑣，但並未說明原因，對此伊凡尼塞維奇在近日接受專訪時表示，其實並沒有一個真的原因，真要說的話應該是處於「飽和狀態」跟「疲勞感」。

伊凡尼塞維奇接受塞爾維亞記者奧茲莫（Sasa Ozmo）獨家專訪，他透露，自己也讀到很多關於他和喬科維奇結束合作的原因，但沒有一個答案接近真實情況，過去他和喬帥渡過很多艱難情況，包括武漢肺炎疫情期間，因為疫苗的關係被視為壞蛋，甚至被拒絕入境，當時真的很混亂。

請繼續往下閱讀...

伊凡尼塞維奇說：「現在就是來到一定程度的飽和，像是一台車需要定期保養，基本上就是我們厭倦彼此，我覺得我也幫不了他。」

最後2人決定分開，伊凡尼塞維奇表示，其實他們有一起坐下來好好討論，而非透過訊息或電話，「告訴他我的感受很重要，所有這一切真的很重要，5年來，我和他經歷好的壞的，還有拘留、混亂及其他不好的事。」

喬科維奇的行為一直被放大檢視，伊凡尼塞維奇坦言，做他的教練並不容易，無論走到哪都被審視，有時就像是看待壞人，但這一路真的是非常美好的過程，他也強調，這次的分開是有好的，雙方都對彼此充滿敬意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法