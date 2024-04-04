高球》奧古斯塔女子業餘賽首輪暫並列第69 吳純葳不忘關心花蓮地震

吳純葳。（資料照，TLGPA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2024奧古斯塔女子業餘錦標賽今進行首回合，台灣唯一參賽女將吳純葳表現普通，揮出78桿、暫時並列第69名。雖然人在美國出賽，她心繫台灣花蓮地震情況，她表示，老家在台南，離震央較遠，但家人透露，震感持續頗久也有點嚇到。

吳純葳在今年2月拿到亞太業餘錦標賽冠軍，也讓她取得這次在奧古斯塔出賽的機會。今天第一回合，她從第10洞出發，在13洞、17洞抓到小鳥之後，第18洞吞下柏忌，隨後轉入前9洞。

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不過，因為整組打球速度落後於前一組，她們要追速度，風也大起來，吳純葳的節奏有些亂，在第2洞到4洞出現3個柏忌，到了第6、8洞又出現了兩個雙柏忌，最終交出78桿。

吳純葳說：「今天站到發球台上，我還是滿興奮的，很想把它打好，可惜第一輪成績一般。明天需要拿出絕活，要衝了。」台灣花蓮昨天發生大地震，吳純葳表示，她人在美國，也很關注花蓮地震，「我家住台南，離震央比較遠，但家裡人也有感覺。爸爸跟我說震感大概持續了一分鐘，也有嚇到。」吳純葳強調，會認真練球，爭取明天的好成績。

領先者方面，蘇格蘭選手達琳（Hannah Darling）在首輪前3洞連抓3個小鳥，第4、5洞出現2個柏忌，從第6到9洞再收穫3個小鳥，轉場之後又在第14、17洞抓鳥，總共收穫8小鳥，創造了單輪最多博蒂球數的賽事歷史新紀錄；另外，單回合66桿也追平了張斯洋在2023年奧古斯塔國家女子業餘賽創下的最佳開局紀錄。

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