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中職》統一獅臺南400主題日！ 邀請球迷寫心願、推四種聯名限定胸章

2024/04/04 13:10

統一獅Ｘ臺南400主題日。（統一獅提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕4.9（二）~4.14（日） 統一獅Ｘ臺南400主題日，一起臺南、世界交陪熱鬧登場， 去年跨年夜迎接臺南400特別有意義的一年，臺南這個城市將近400間廟宇一起進行敲鐘祈福儀式，一個充滿特別意義的活動，讓人值得回味，統一獅長期與安平開台天后宮合作，這一次統一獅X臺南400主題日，安平開台天后宮也特別將祈福鐘，設置在台南棒球場場外，4.9~14每日賽前活動場外活動，也特別邀請球迷來寫下心願、目標，為選手健康祈福，期許敲鐘祈福響球場，千里齊聚福音繚繞，南霸獅王戰績好。

本系列統一獅Ｘ臺南400主題日場外一系列活動，也特別推出四種聯名限定胸章，持當日賽事門票到每個遊戲攤位完成任務，均可隨機獲得一款。而這次統一獅與安平開台天后宮，共同合作舉辦「臺南400敲鐘祈福響球場」活動，也特別推出安平開台天后宮限定胸章，搭配統一獅臺南400限定款胸章，共五款，凡是每日完成敲鐘祈福前200位，均可獲得聯名胸章一個，款式隨機贈送不可指定。

4.9、10、12非假日賽事，場外遊戲攤位17:00正式開始，4.13週六賽事場外遊戲攤位14:30正式開始，而4.14週日場外遊戲攤位將於11:30正式開始，邀請球迷透過全台ibon售票系統搶購預售票，抵達現場後即可立即參與活動。

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