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台鋼Wing Stars再添四名練習生！ 本週獵鷹主場賽事亮相

2024/04/04 13:13

wing stars四位練習生入列，分別為毛毛、芃芃、玖玖及米亞。（台鋼提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台鋼集團Wing Stars啦啦隊持續壯大陣容，添入四位練習生，分別是毛毛、芃芃、米亞及玖玖，這四位成員均曾參與過 Wing Stars 的徵選，雖然最終未能入選正式隊員，但她們的才華與熱情讓人印象深刻，再以練習生身份加入Wing Stars。

四位練習生各具特色，來自高雄的毛毛，目前任職義大遊樂世界的舞者，擁有豐富的舞蹈經驗，且曾受過華視演員班的培訓，跳起舞來被稱為「小鋼炮」，活力充沛且表現出色。而米亞擅長日文，日常中也是團隊的開心果。外表氣質的芃芃，大學畢業後即開始教古典舞已有4年時間，就連學生聽聞她要去徵選啦啦隊都非常支持。玖玖則自小就熱愛表演，她的奶奶是名歌仔戲表演者，受奶奶影響她選擇就讀台灣戲曲學院歌仔戲學系。

台鋼集團創立Wing Stars理念就希望創造機會與平台，讓努力練習、喜歡表演、又有實力的素人朋友們能夠被大眾看見，四位練習生對於新身分感到開心與興奮，也特別感謝公司讓她們有機會再找回初心。

對此成員米亞特別有感的說道，「在培訓最後一天驗收時發生大腿拉傷，當下感覺大腿非常的疼痛，完全沒辦法走路，醫生診斷的結果是髖關節唇撕裂，需要休養和復健一陣子，沒辦法參加決賽，但為了決賽能夠上場，跟醫生討論過後決定打類固醇止痛，決賽那天帶傷上陣，當公司給予練習生的機會時，除了珍惜機會，也努力恢復肌力，非常期待站上球場上跟大家見面的那天！」

四位過去即使在決賽落選，仍堅持夢想，決心加倍努力成為正式成員，四位新成員將於本週的獵鷹賽事上首次亮相，為Wing Stars帶來新的氣息。

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