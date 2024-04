大谷翔平坦言開轟讓他鬆了一口氣。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊二刀流球星大谷翔平在今天終結生涯最長的開季前40打席全壘打荒,敲出本賽季第一轟,幫助球隊以5:4橫掃巨人,賽後大谷坦言自己鬆了口氣。

大谷翔平在7下登場面對巨人後援左投羅傑斯(Taylor Rogers),對一顆外角偏高的伸卡球硬是以高達105.6英哩的擊球初速,拉到右中外野形成一發430英呎的超大號全壘打,幫助球隊取得5:3領先。本場比賽大谷翔平4打數2安打1打點跑回2分,打擊率上升到2成70。

賽後大谷翔平坦言自己開轟後鬆了一口氣:「老實說,能夠敲出我第一轟真的讓我鬆了一口氣。已經有一陣子沒轟了,而且老實說,我最近的揮棒沒有很好。所以總體來說,真的有種解脫的感覺。」

THE FIRST OF MANY FOR SHOHEI OHTANI. pic.twitter.com/6x0zye1GnZ