中職》台鋼雄鷹限定版輕軌列車啟動 球迷:神鬼行銷

台鋼雄鷹限定版輕軌列車啟動，由總教練洪一中領軍，第二位是「台鋼大王」王柏融。（圖擷自台鋼雄鷹 TSG HAWKS臉書）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕明天（5日）是中職新軍台鋼雄鷹，在高雄澄清湖主場開幕戰，球團為了宣傳，除了比照選舉站路口、車掃外，也打造台鋼雄鷹限定版輕軌列車，讓球迷直呼是「神鬼行銷!」

台鋼雄鷹昨天（3日）隊史首戰，在台北大巨蛋以4：1擊敗中信兄弟，表現讓人驚豔，更人期待明天（5日）在高雄澄清湖主場的開幕戰表現。

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為了讓更多高雄市民知道台鋼雄鷹，球團打造一輛限定版輕軌列車，即日起行駛至4月30日，車身廣告由總教練洪一中領軍，帶領「台鋼大王」王柏融、最近爆紅的葉保弟、紀慶然、藍寅倫、王溢正、陳柏清、黃劼希、曾子祐、陳文杰等球員，向高雄市民問好。

台鋼雄鷹球團指出，這輛台鋼雄鷹列車，編號是KLRT-19，球迷想要追鷹，可下載「高雄ibus」APP，查看列車發車時間；推薦打卡拍攝點則是C12駁二大義站、C21美術館站。

有高雄的球迷表示，「這兩天搭輕軌時，已經看見這輛列車了，高雄人一定支持在地的台鋼雄鷹!」；還有網友認為，台鋼雄鷹一系列的操作宣傳，讓其他5支球隊看不到車尾燈，勘稱「神鬼行銷!」

高市府表示，輕軌雖無法抵達澄清湖棒球場，為了服務球迷，自4月5日起至9月24日共40場職棒例行賽，將提供免費接駁專車，平日自捷運衛武營站5號出口（建軍站公車站）出發，中途停靠台鐵正義站公車站至澄清湖棒球場；假日加開捷運左營站2號出口前公車站，至澄清湖棒球場。

台鋼雄鷹限定版輕軌列車啟動，球團推薦打卡拍攝點則是C12駁二大義站、C21美術館站。（圖擷自台鋼雄鷹 TSG HAWKS臉書）

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