中職》栗山英樹來了！ 與愛徒王柏融、洪一中在大巨蛋相見歡

（左起）王柏融、栗山英樹與洪一中相見歡。（圖片取自臉書）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹球團在3月25日宣布今年高雄主場開幕戰，將請來王柏融在日本火腿的恩師栗山英樹和日本武士隊監督井端弘和來台擔任嘉賓，今天台鋼雄鷹粉專透露栗山英樹已經來台，並在大巨蛋與王柏融和雄鷹總教練洪一中相見歡。

台鋼雄鷹今天在臉書發文：「北海道日本火腿鬥士隊栗山英樹CBO（首席棒球總管）一行人，今天風塵僕僕抵達台灣。栗山先生先到台北大巨蛋參觀場地，並且跟洪一中總教練、隊長王柏融寒暄。明天就是萬眾矚目台鋼雄鷹隊史主場開幕戰，栗山英樹CBO將到場出席開幕儀式，與高雄的球迷朋友共同迎接雄鷹歷史性一刻！」

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栗山英樹先前透過台鋼球團指出：「能在台鋼雄鷹的主場高雄，參與球隊主場開幕戰這歷史性一刻，感到非常榮幸。我曾經擔任日本武士隊總教練，並與台灣對戰過，了解台灣選手雄厚的潛力，也有很多機會親身體驗台灣民眾對棒球的關心，相信台鋼雄鷹挑戰中華職棒一軍戰場，必定能再掀起台灣棒球熱潮。」

去年底王柏融在出席返台加盟台鋼記者會時，栗山特別錄製影片為王柏融獻上祝福，並在影片中承諾：「有機會我一定會飛到台灣找你。」當時王柏融在記者會上也一度濕了眼眶。

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