大谷翔平。(資料照,今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平今天面對巨人之戰,擊出本季首轟,這也是大谷開季第9戰才揮出本季第一號全壘打。日媒也發現大谷翔平這幾場有出現咳嗽的症狀,大谷也回說這幾天狀況好很多。

大谷翔平今在第7局面對巨人左投羅傑斯(Taylor Rogers),擊出右外野陽春砲,擊球初速105.6英哩(約170公里),這一轟的飛行距離為430英尺。大谷翔平本季直到第41個打席才開轟,寫下生涯在大聯盟最晚擊出賽季首轟紀錄。

大谷受訪坦言,最近揮棒擊球時機沒有很好,「想要快點打出去,想擊球的心情卻與良好的擊球相去甚遠。能先擊出一轟後,老實說有感到安心。」

日媒問到大谷的身體狀況,好像有咳嗽的症狀,大谷表示,「這幾天我已經好很多了。」大谷翔平昨天第4局靠保送上壘時,就被拍到在一壘壘包時出現咳嗽的症狀。

THE FIRST OF MANY FOR SHOHEI OHTANI. pic.twitter.com/6x0zye1GnZ