網球》媽媽級前球后出擊 阿莎蓮卡奏捷、丹麥甜心復仇失利

阿莎蓮卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕兩位前世界球后的媽媽球員，查爾斯頓女網賽次輪都因大雨延誤6小時，最終勝負卻是兩樣情。

職業網壇進入紅土賽季，這項WTA500等級的綠土賽事，本週在美國南卡羅萊納州進行。上週打進WTA千分等級邁阿密4強的的阿莎蓮卡（Victoria Azarenka），查爾斯頓排12種子首輪免戰，次輪職業生涯首度對決義大利24歲對手科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto），儘管天公不作美苦等多時，這位34歲的白俄羅斯老將未受影響，披掛上陣就展現豐富經驗與強大實力，僅花1小時10分鐘，就以6：1、6：2開胡安抵16強，也樂得陪同旅行參賽的7歲兒子里歐（Leo）笑開懷，這位喜歡踢足球和曲棍球的忠實小粉絲說：「媽媽贏了，我喜歡這樣！我媽很熱血，她從不放棄，因為努力是沒得商量的。」

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另位前球后「丹麥甜心」沃茲妮亞琪（Caroline Wozniacki）強碰烏克蘭15種子卡里妮娜 （Anhelina Kalinina），又以2：6、3：6落敗，這也是33歲已當雙寶媽的她，自先前邁阿密硬地次輪3盤慘遭逆轉後，連兩站輸給同個後輩老冤家。

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