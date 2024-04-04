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MLB》開季又成超慘「揮空機器」！洋基主帥1關鍵仍看好「怪力男」

2024/04/04 16:59

史坦頓。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在延長賽11局以6：5險勝響尾蛇，開季前6場有5場被排進打線的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），今天卻連板凳席都不見身影，對此洋基總教練布恩（Aaron Boone）也點出調度想法。

洋基今由賈吉（Aaron Judge）擔任指定打擊，葛里遜（Trent Grisham）被排到先發中外野手，而開季擔任5場比賽先發指定打擊的史坦頓，今天甚至沒有坐在板凳區。布恩透露，讓史坦頓在開季7場客場征戰中休息2天，正是他的計畫。

史坦頓去年歷經糟糕賽季，今年開季出賽5場比賽，20打數狂吞11次三振，儼然再度成為「揮空機器」，僅擊出3支安打包含1發全壘打，打擊率0.150。不過布恩仍不擔心史坦頓的低潮，「他身體很健康，力量和活力都還在，只是要讓他進入狀態。而且即便他狀況最好的時候，結果也不總是都很漂亮。」

布恩表示，「但只要當他身體健康，持續進攻，我認為他的揮棒速度以及所需的一切都還在。關鍵是在掌握擊球的時機，並且設定好要攻擊的球路，他不會出錯的，我們經常討論這點。」

史坦頓在春訓初期狀態也不佳，不過他在最後9場比賽漸入佳境，26打數敲出12支安打，包括4發全壘打，更上演單場三響砲，最終春訓打擊率以0.317坐收。然而他在與墨西哥紅魔鬼的交流賽又冷卻下來，正式開季後更狂吞三振，布恩說道，「我認為他的身體素質還是很棒，只是有時候你得接受，他在找到狀態前會有一些起伏。」

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