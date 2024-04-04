T1》蔣淯安傷癒歸隊轟30分率隊扳倒特攻 雲豹隊史首闖季後賽

蔣淯安。（記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕T1聯盟台啤雲豹今天靠傷癒歸隊的蔣淯安在第三節轟下11分，單場飆進5顆三分球、拿30分，率隊以104：94在客場扳倒聯盟龍頭中信特攻，本季戰績13勝9負，與第二的高雄海神持平，也確定取得季後賽資格。

雲豹在成軍首季排名墊底，第二季即使找來「魔獸」霍華德，但最終以第5名作收，不過，本季跟台啤合併後，有蔣淯安、李啟瑋等國手助陣，加上選秀補進林信寬、高錦瑋等即戰力，陣容戰力大升級，戰績一直維持在前段班。

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雲豹本季對特攻打得順手，過去6次交手取得4勝2負優勢，是聯盟最會打特攻的隊伍，儘管今天上半場還以49：50落後，但第三節靠著蔣淯安單節11分帶頭，威廉斯也有9分進帳，單節打35：22的狂暴攻勢逆轉戰局，最後也一路保持領先，以10分差收下勝利。

雲豹戰績提升至13勝9敗，墊底的台鋼獵鷹即使最後6場例行賽全贏也追不上，因此雲豹確定成為特攻、海神之後，第3支晉級季後賽的隊伍。

蔣淯安先前因傷已連3場沒出賽，他前一次出賽是3月3日，如今相隔1個月後再度登場依舊展現宰制力，拿30分外帶6助攻、5籃板，克羅馬、威廉斯各18分，高錦瑋也有17分進帳。

特攻以阿巴西27分表現最佳，艾德19分、14籃板，傑卡替補拿11分，謝亞軒有10分，本季首度出賽的林韋翰替補出賽24分鐘，投進2顆三分球，拿9分、7助攻，但也發生5次失誤。

蔣淯安。（記者方賓照攝）

蔣淯安。（記者方賓照攝）

阿巴西。（記者方賓照攝）

林韋翰。（記者方賓照攝）

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