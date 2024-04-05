統一對決味全挑戰開季4連勝 今日賽事預告與轉播

郭俊麟。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，由白襪對決皇家，白襪將派出索洛卡（Mike Soroka）對決皇家魯戈（Seth Lugo），喜愛大聯盟的球迷千萬別錯過囉！

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NBA部分有三場轉播，第一場是國王對決尼克，國王目前取得2連勝對決已經苦吞3連敗的尼克，國王距離脫離附加賽僅差半場勝差，他們能否拿下關鍵一勝呢？第二場是金塊對決快艇，金塊目前暫居西部第一，對決西部第四名的快艇隊，兩強對決哪一隊能取勝呢？第三場則是七六人對決熱火，距離季後賽僅差幾場比賽，NBA球迷記得鎖定轉播囉！

中職部分同樣為三地開打，分別是兄弟對決樂天，將由艾士特對上黃子鵬，悍將與獵鷹的賽事則由布藍登對決笠原祥太郎最後則是統一獅對決味全，由郭俊麟對上艾璞樂，喜愛中職的球迷記得收看囉！

MLB

07:30 白襪@皇家 愛爾達體育2台

NBA

07：30 國王vs尼克 緯來體育

10：00 金塊vs快艇 緯來體育、愛爾達體育1台（10:30 緯來體育D-Live）

07：30 76人 VS 熱火 愛爾達體育1台

日職

17:00 羅德@軟銀 DAZN1

中職

17:05 兄弟@樂天 DAZN2

17:05 悍將@獵鷹 愛爾達體育1台、DAZN1

17:05 統一@味全 愛爾達體育2台、緯來體育

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