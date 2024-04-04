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中職》投球計時器爭議四起 兄弟總教練有話不吐不快

2024/04/04 16:55

中信兄弟總教練平野惠一。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕昨天台鋼雄鷹對中信兄弟之戰，7局下兄弟進攻兩出局滿壘，台鋼左投賴鴻誠在2好2壞情況下，在倒數25秒即將歸零才啟動投球動作，結果投出壞球，此時兄弟首席教練陳江和大表不滿，用右手頻頻指著左手腕，向二壘審王俊宏示意賴鴻誠超過25秒才投球，應該直接記壞球。

接著，賴鴻誠在滿球數又因投球計時器秒數即將歸零時，捕手張肇元突然喊暫停，主審蔡豐澤同意，雙手高舉暫停比賽，依規定，投球計時器25秒重新記時，此時兄弟總教練平野惠一上場了解狀況，主審蔡豐澤對他解釋，比賽重啟賴鴻誠讓岳政華擊出二壘滾地球化解危機。

今天賽前平野表示，對方投手想說時間拖太久了，會被記1顆壞球，所以捕手趕快喊暫停，以我們球隊立場來說，希望主審不要給暫停，讓比賽繼續進行下去，不過這畢竟是主審的權利和職責，予以尊重。

平野指出，台鋼雄鷹得利的一方，相反地，我們失去1個機會，之後要怎麼樣想出對策來防止這樣的狀況發生，內部會再討論。

對此，賴鴻誠表示，大巨蛋投球計時器是設在本壘板後方觀眾席的上方，他並沒有注意到，直到退場才知道位置。

今年中職導入多項縮時新制，但投球計時器的問題不斷發生，平野說，昨天裁判有主動過來說明，表示一開始投球計時器有些狀況，之後聯盟會再做處理， 「我有跟裁判說，希望聯盟可以讓選手有更清楚且有固定一致的時間去遵循，現在有這個規則，選手必須在這規則下拿出最好的表現，但如果規則沒有很確實去執行，這樣就比較不好了。 」

平野也說，投手計時器秒數和裁判秒數是不一樣的，昨天裁判也有表示，聯盟的秒數其實是有點不對的。對此，聯盟表示，經檢視影像發現超時但裁判並沒有處置，確實有疏失，會再進行檢討。

依據聯盟規定，投球計時器起始3個條件，包括投手持球位於投手丘、打者及捕手位於本壘板附近、野手就守備位置，由該場預備裁判操作。

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