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棒球》好有心！陽岱鋼領銜 日職二軍新球隊明起連3天募款助花蓮

2024/04/04 17:33

陽岱鋼。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕花蓮近海昨天發生芮氏規模7.2強震，全台各地有感，至今造成10人死亡、1067人受傷。台灣37歲好手陽岱鋼本季加盟日本職棒二軍新球隊Oisix新潟Albirex，所屬球隊將於明天起連3天發起募款活動。陽岱鋼野透過球隊聲明表示，「希望能得到大家溫暖的支援。」

新潟Albirex明天起（5日）在主場碰上養樂多二軍3連戰的賽事，連三天賽後將發起募款活動（本月5日至7日）。新潟Albirex表示，陽岱鋼在這三天的募款活動都會全程參加，「把大家的溫暖之情送到日本紅十字會。」

陽岱鋼透過球隊表示，「要向這次台灣地震受災的所有人表達衷心的慰問，為了盡早恢復家園而進行募款活動，請大家給與溫暖的支援。」

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