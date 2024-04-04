中職》奧運國手林郁婷富邦口號妙喻「用夠悍精神戰無不勝」

台灣拳擊好手吳詩儀（中）、林郁婷（左起二）今天到富邦悍將主場擔任開球嘉賓。（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕已取得巴黎奧運門票的女子拳擊國手林郁婷、吳詩儀，今天到富邦悍將主場開球，林郁婷不愧在高中有打過棒球，直接在投手丘將球控到邊邊角角，讓接球的陳真有點小驚訝，還拍拍手。

林郁婷笑說，「我從高中就開始練了，就為了這一刻。還好沒有挖地瓜，不然就有點漏氣。」今天到球場，她就馬上找富邦悍將總教練陳金鋒簽名，「平常就有關注體育，大家都認識台灣的鋒哥，想學習鋒哥的精神。」

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林郁婷接下來會到美國比賽，5月再到烏茲別克總集訓，「體驗戰鬥民族的訓練，畢竟他們也有很好的選手，保持討教的精神學習，用『夠悍』的精神，戰無不勝。」

披上名字諧音的「41號」，吳詩儀今天擔任開球打者，她直言踏上打席區很亢奮，「運動本身就有渲染力，喜歡這種感覺。」她也說，下次想要試試看投球，感覺挑戰性。

吳詩儀將在5月到荷蘭準備國際賽，預計前往中國移地訓練，「最近嘗試新的東西，希望在奧運展現給大家看。」

台灣拳擊好手吳詩儀（右）、林郁婷（左）今天到富邦悍將主場擔任開球嘉賓。（記者王藝菘攝）

台灣拳擊好手林郁婷今天到富邦悍將主場擔任開球嘉賓。（記者王藝菘攝）

台灣拳擊好手林郁婷今天到富邦悍將主場擔任開球嘉賓。（記者王藝菘攝）

台灣拳擊好手吳詩儀（右）、林郁婷（左）今天到富邦悍將主場擔任開球嘉賓。（記者王藝菘攝）

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