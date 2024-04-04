中職》本季沒領先過！富邦3連敗墊底 票房卻逆勢成長破紀錄

統一獅林佳緯。（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將揮別前2場「第一局爆」的窘境，直到5局才失掉第1分，無奈打線遭壓制，終場以1：2輸統一獅，苦吞開季3連敗，但在新莊球場的票房開出紅盤，2戰合計1萬7101人進場，寫下球團在2018年認養新莊以來、前2戰主場票房新高紀錄，無懼台北大巨蛋瓜分球迷。

自從富邦上月31日的球季首戰對統一獅首局就掉分，球隊開季3場27局還沒取得領先過，今在7局1出局攻佔滿壘，一度有機會超前比分，無奈李宗賢擊出的中外野飛球，不僅沒能形成高飛犧牲打，獅隊中外野手陳傑憲精準回準本壘完成助殺，以雙殺瓦解富邦的最佳攻勢。

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獅隊今在5局率先突破前戰友戈威士，黃勇傳敲安後靠短打推進至二壘，林佳緯適時安打送回第1分，但戈威士僅投4.2局就退場。獅隊6局在2出局再開啟攻勢，連續擊出3支安打，再攻1分。

富邦在6局下靠葉子霆、王正棠連續安打破蛋，追至1分差，7局滿壘掀起新莊全場高潮，無奈李宗賢有機會形成高飛犧牲打的飛球，被陳傑憲美技翻轉為雙殺，無力扳平比分，富邦本季還沒領先過對手。

富邦開季3戰苦吞3敗，寫下隊史第9次，同時也是繼2019、2022年以來，富邦球團史第3次，目前獨居聯盟墊底。

富邦雖然尚未開胡，甚至沒取得領先過，但新莊球場的票房完全不受雙北3地開打影響，昨、今天分別有9076、8025人進場，合計2天17101人。自從富邦2018年起認養新莊，前2戰最多觀眾紀錄是去年的16299人，本季再刷新紀錄，用心經營主場有成果。

統一獅黃勇傳。（記者王藝菘攝）

統一獅先發投手羅昂。（記者王藝菘攝）

富邦悍將先發投手戈威士。（記者王藝菘攝）

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