中職》林子偉二軍連2戰敲長打！重返一軍較勁「大王」時機成焦點

林子偉、王柏融。（資料照，記者李惠洲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿林子偉目前正在二軍進行復健賽，昨天4打數敲出2支長打的他，今天面對味全龍二軍再度敲出長打，單場三度上壘，狀況似乎調整相當不錯，有望加速重返一軍之日，屆時他與「台鋼大王」王柏融的同場較勁，也將成為焦點。

林子偉因手腕傷勢趕不上開季，不過近期已開始進行復健賽。昨天面對富邦悍將二軍，林子偉擔任先發第4棒鎮守右外野，4打數敲出2支壘安打。今對上龍隊二軍同樣打第4棒，首打席擊出二壘飛球出局，4局上在敲出帶有1分打點二壘安打，幫助樂天以1：1追平。

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林子偉後續2個打席都選到四壞保送上壘，最終猿隊以3：4不敵龍隊。林子偉目前在二軍例行賽出賽2場，6打數敲出3支安打都是長打，打擊三圍.500/.625/.1000，攻擊指數1.625，近況相當不錯。

林子偉去年決定返台加盟中職，以狀元之姿被台鋼選中，不過台鋼後來將他交易至樂天，換來王柏融的返台議約權及數名球員。而王柏融也宣布返台加盟台鋼，目前以正式在一軍舞台出賽。樂天接下來最快將於4月9日在澄清湖對決樂天，屆時林子偉能否重返一軍與「台鋼大王」較勁，將成為球迷關注與焦點與話題。

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