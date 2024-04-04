中職》陳柏豪連5場無失分 期待生涯首度站穩一軍

陳柏豪。（記者塗建榮攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿本季已進行的2場比賽，都由今年新加盟的陳柏豪投第9局，加上公辦熱身賽，已經連5場、5局無失分，樂天總教練古久保表示，陳柏豪是牛棚重要戰力，陳柏豪也期待能達成職棒生涯7年來首度站穩一軍的目標。

陳柏豪公辦熱身賽首戰被統一獅連續擊出6支安打，只投0.1局失6分，之後5場各投1局，只被擊出2支安打，投出6次三振。古久保表示，雖然陳柏豪之後不一定都投第9局，的確是牛棚的重要戰力。

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陳柏豪表示，公辦熱身賽首戰還在測試球路，而且有點太鐵齒，投了太多直球，位置又不理想，之後教練和捕手張閔勛、嚴宏鈞都給他很多建議，不再只傻傻地攻擊好球帶，而是每一球都想好要達到什麼效果。

2018年才19歲的陳柏豪，就被當時的中信兄弟總教練史耐德認為有擔任終結者的機會，但是之後陳柏豪定位並不明確，也始終在一、二軍之間浮沈，去年季後中信簽下原樂天自由球員陳俊秀，陳柏豪被樂天挑選為補償球員。

陳柏豪表示，被樂天選中是很大的肯定，不能辜負球隊的期待，過去在中信錯過太多機會，感謝樂天給他再一次機會，希望能達成職棒生涯7年來首度站穩一軍的目標，整季都能幫助球隊贏球。

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