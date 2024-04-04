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T1》林韋翰傷癒歸隊本季首出賽「超時演出」 李逸驊：表現超乎預期

2024/04/04 17:28

新北中信特攻對台啤永豐雲豹，特攻林韋翰。（記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕中信特攻主控林韋翰因膝蓋傷勢在去年季後動刀，今天才對上台啤雲豹是傷癒歸隊的本季首戰，他替補登場24分鐘15秒，拿9分、7助攻，特攻教練李逸驊表示，本來只是要他上場熱身一下，但他的表現實在超乎預期。

林韋翰上季就因膝蓋傷勢打打停停，他在幫助特攻奪冠後決定在季後動刀治療，經過漫長的復健過程，今天才正式回歸，這也是他自去年5月21日總冠軍賽後的首度實戰。

林韋翰表示，會提前上場是因為今天剛好是兒童節，所以要讓小孩看爸爸上場流流汗，他透露，其實先前只有參加過幾次隊內5對5對抗，得感謝教練跟隊友信任，讓他能在今天上場，「唯一開心的事就是沒想到復原地比預期好，現在就是肌肉微微痠痛，應該還可以再打20幾分鐘吧，但還是得看打完後隔天的狀況。」

對於林韋翰回歸的首戰表現，李逸驊說：「其實本來只是想讓他打5到8分鐘熱熱身，但他打得很好，他自己也說要打完，表現真的超乎我們預期，雖然怕他會有二度傷害，但現在跑起來感覺蠻好的。」

特攻本季已拿下季後賽門票，但李逸驊認為，有時球員在領先過多後都會鬆懈，希望大家能打起精神，把例行賽第一名拿下來，而林韋翰也說，希望自己的回歸能幫助球隊，也要告訴隊友要打得更專注，而不是表現起起伏伏。

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