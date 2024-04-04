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中職》與昔日恩師栗山英樹相見歡 王柏融直呼好開心

2024/04/04 17:32

台鋼雄鷹王柏融。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕日本火腿首席棒球總管栗山英樹今天造訪大巨蛋，並與昔日火腿子弟兵王柏融、台鋼雄鷹總教練洪一中相見歡，栗山英樹與日本武士隊監督井端弘和，明天受邀擔任台鋼澄清湖主場首戰貴賓。

「我知道他（栗山英樹）會來，但不知道今天會碰到。」在大巨蛋與昔日恩師見面話家常，王柏融直呼好開心，他表示，這次栗山英樹特地飛來，在台灣相遇的感覺特別不同，感覺既親切又熟悉，真的很開心；至於師徒倆聊了些什麼？ 王柏融說，「（栗山英樹）就說加油，明天再聊。」

去年經典賽栗山英樹擔任日本武士隊監督，並帶領球隊拿下冠軍，過去曾擔任10年火腿隊監督，由於曾帶過王柏融，因此，台灣球迷隊他相當熟悉。

2018年火腿和桃猿交流賽，洪一中曾與栗山英樹在北海道札幌巨蛋見過面，今天兩人在大巨蛋相見歡；洪一中說，栗山英樹像是個溫文儒雅的讀書人，擔任總教練的氣質值得學習，身材維持得很好。

栗山英樹執掌國家隊兵符，率隊登上世界之巔，洪總認為，栗山英樹在日本的成就和輩分很高，到哪裡都受到歡迎，就像棒球大使，「我們也希望像他一樣。」

（左起）王柏融、栗山英樹與洪一中相見歡。（圖片取自臉書）

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