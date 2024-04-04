中職》首戰賽後擊掌慶賀 郭永維被洪總一句話嚇到了！

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年郭永維從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，再度在總教練洪一中麾下效力，昨台鋼隊史首戰郭永維擔任先發9棒二壘手，4次打擊全數上壘、敲出3安，賽後洪總和郭永維擊掌還特別用台語誇讚，「老ㄟ，美麥喔！（老將，不錯喔）」

「昨天賽後我真的嚇到！」郭永維說，認識洪總10幾年，從來不曾這樣稱讚他，真的受寵若驚，嚇到了。

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2011年郭永維加盟桃猿，當時正是洪總重掌一軍兵符第1年，郭永維有話老實說，「我從代訓就被洪總帶，以前洪總很兇，只要做不好就會被他唸，有一陣子甚至不想看到他。」

相處時間一久，師徒倆也熟悉彼此個性，桃猿時期郭永維成為洪總信賴的內野工具人，去年球季結束樂天未將郭永維放進60人保留名單，台鋼第一時間就出手網羅補強內野戰力。

來到台鋼再聚首，郭永維說，「洪總真的變好多，以前很少跟球員聊天，也很少鼓勵球員，來到這裡洪總常鼓勵選手，也會和大家聊天，真的不一樣了，現在就像是個慈父，也不太會唸我了，畢竟以前年輕，現在也變老將了嘛。」

昨天在大巨蛋登場，郭永維說，感覺就好像2018年他在日本巨蛋球場打台日交流賽，當時他守三壘，江承諺先發，「只是施子謙沒上一軍投球，不然感覺就更像了。」

郭永維。（資料照，記者林正堃攝）

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