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MLB》前紅襪頭痛人物轉戰洋基首轟 花近30秒繞壘慶祝直呼好爽（影音）

2024/04/04 21:01

維杜戈開轟。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在客場以6：5險勝響尾蛇，休季透過交易從紅襪轉戰洋基的維杜戈（Alex Verdugo）此役也敲出披上條紋軍戰袍的首轟，且他花了近30秒的時間繞壘慶祝，賽後也直言：「這種感覺真是太爽了！」

維杜戈在紅襪最後一個賽季以不太好的方式結束，他去年曾因態度不夠積極與遲到，兩度被主帥柯拉（Alex Cora）罰坐板凳。而來到洋基後，他也曾公開批評柯拉的作風，更有匿名球探表示，紅襪根本是擺脫了頭痛人物。

維杜戈今在10局上面對響尾蛇後援投手金克爾（Kevin Ginkel）敲出2分砲，本季首轟出爐。而他揮棒後還站在打擊區數秒，看著小白球飛出牆外後才開始慢慢繞壘。根據紐媒《NJ.com》指出，維杜戈共花29.9秒繞壘，這是本季最長繞壘時間，大聯盟今年繞壘平均時間為23.6秒。

當維杜戈繞壘時，隊友也在休息室對他「狂吠」以示慶祝，總教練布恩（Aaron Boone）開玩笑表示，「我還希望他多花點時間欣賞（全壘打）！」先發投手羅冬（Carlos Rodon）也笑道，「在這種場面開轟，就讓他好好享受吧！」

亞利桑那出生的維杜戈，今天親朋好友們也來到現場見證他的洋基首轟，「加入洋基的首轟，在這種時刻感覺很棒。看到隊友們都嗨起來，每個人都在對我咆哮，這種感覺實在是太爽了！」同場扛出本季首轟的「法官」賈吉（Aaron Judge）也表示，「他揮棒狀況很好，只是結果不如意。我很享受他今晚的表現，我相信球迷也是。」

維杜戈開轟。（今日美國）

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