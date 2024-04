MLB》前紅襪頭痛人物轉戰洋基首轟 花近30秒繞壘慶祝直呼好爽（影音）

維杜戈開轟。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今在客場以6:5險勝響尾蛇,休季透過交易從紅襪轉戰洋基的維杜戈(Alex Verdugo)此役也敲出披上條紋軍戰袍的首轟,且他花了近30秒的時間繞壘慶祝,賽後也直言:「這種感覺真是太爽了!」

維杜戈在紅襪最後一個賽季以不太好的方式結束,他去年曾因態度不夠積極與遲到,兩度被主帥柯拉(Alex Cora)罰坐板凳。而來到洋基後,他也曾公開批評柯拉的作風,更有匿名球探表示,紅襪根本是擺脫了頭痛人物。

維杜戈今在10局上面對響尾蛇後援投手金克爾(Kevin Ginkel)敲出2分砲,本季首轟出爐。而他揮棒後還站在打擊區數秒,看著小白球飛出牆外後才開始慢慢繞壘。根據紐媒《NJ.com》指出,維杜戈共花29.9秒繞壘,這是本季最長繞壘時間,大聯盟今年繞壘平均時間為23.6秒。

Alex Verdugo’s first homer as a Yankee comes in a MASSIVE spot. pic.twitter.com/Hl2c91ahdf