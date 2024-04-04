MLB》「灑瓜子」慶祝大谷翔平本季首轟 道奇新同學對他有期許

大谷翔平擊出本季首轟，隊友灑瓜子慶祝。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平今天擊出本季首轟，這也是大谷開季第9場才擊出今年第一轟。大谷回本壘時，道奇隊友T.赫南德茲（Teoscar Hernández）灑瓜子慶祝。對於大谷終於開轟，T.赫南德茲認為，整支球隊都比大谷還開心。

大谷翔平今在第7局面對巨人左投羅傑斯（Taylor Rogers），逮中一顆偏高的93.2英里伸卡球，擊出右外野陽春砲，擊球初速105.6英哩（約170公里），這一轟的飛行距離為430英尺。大谷直到本季第9場比賽、第41打席才擊出今年首轟。

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「每個人都在慶祝。」T.赫南德茲說，「我想整支球隊都比他還開心。我想對他來說，第一發全壘打出爐感覺很好，我認為會有更多全壘打出現。」

今天也擊出陽春砲的道奇隊友羅哈斯（Miguel Rojas）說，很高興看到大谷的肩膀和臉部都放鬆，大谷很努力要成為一名職業球員，每天處理各種事情，「如今他打出第一轟了，現在他可以放鬆地打球了，這是很重要的事。」

上季效力水手隊的T.赫南德茲，本季以1年2350萬美元加盟道奇，本季出賽9場，交出4轟、10分打點，打擊率2成57的成績。

Shohei Ohtani gets a face full of Teoscar Hernandez's seeds. pic.twitter.com/7fk2Z2PRJ9 — Chad Moriyama （@ChadMoriyama） April 4, 2024

大谷翔平擊出本季首轟，隊友灑瓜子慶祝。（美聯社）

大谷翔平擊出本季首轟。（法新社）

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