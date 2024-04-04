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PLG》領航猿密克斯獲單週MVP 「票投林力仁」之亂延燒

2024/04/04 19:33

領航猿密克斯獲單週MVP。（取自PLG臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕PLG職籃聯盟今日宣布單週MVP獎項，由桃園領航猿洋將密克斯獲得，「票投林力仁」之亂卻持續延燒，許多球迷在PLG官方社群平台留言質疑，網路號召票投近來籃壇話題人物林力仁卻被「黑箱做掉」，要求聯盟出面解釋。

PLG官方公告，密克斯上週對陣攻城獅的比賽中表現搶眼，拿下20分、14籃板、3助攻、3阻攻的全方位數據，幫助領航猿主場擊退來訪的對手，「密克斯在進攻端的攪和能力有非常出色的效率，也讓他本週再次為領航猿拼下一次單週MVP殊榮！」至於第21週的單週MVP 投票榜前五名，依序為密克斯690票、克拉425票、麥卡洛120票、沃許本110票、盧峻翔55票。只不過，聯盟開放單週MVP投票期間，有網友號召「票投林力仁」，揚言要讓上週新北國土3役僅出賽1場，替補上陣3分25秒拿到1籃板的後衛林力仁當選，以表達不滿及另類抗議，並獲得不少人響應，但聯盟後來在投票區拉掉林力仁的選項，又引發眾球迷抱怨。

先前林力仁與Youtuber摃上，針對國王隊友戴維斯、楊敬敏及林書豪等爭議風波，不惜逆風熬夜舌戰眾球迷，也把自己推向風尖浪口，儘管出面澄清仍遭炎上，導致「票投林力仁」之亂延燒。

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