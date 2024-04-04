晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》許基宏致勝三壘安打 台鋼雄鷹苦吞隊史首敗

2024/04/04 20:20

中信兄弟許基宏敲出三壘安打，帶有二分打點超前比分。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹昨天擊敗中信兄弟，隊史首戰就贏得勝利，今天兩隊在大巨蛋續戰，兄弟靠許基宏5局下擊出致勝三壘安打，打下2分打點超前比分，一路領先至終場，最終兄弟就以5：3勝出，台鋼雄鷹苦吞隊史首敗。

此役前4局打完台鋼落後2分，5局上王柏融轟出追平比分兩分砲，隊史首轟出爐，也是個人返台發展首發全壘打，5局下許基宏擊出一壘方向「車布邊」三壘安打，進帳2分打點，兄弟再度取得領先優勢，再靠牛棚守成拿下勝利。

王柏融單場敲3安，包含一發兩分砲，無奈難敵許基宏關鍵長打，許基宏單場敲2安，進帳3分打點，獲選單場MVP。

兄弟土投徐基麟先發5局被敲6安，挨王柏融兩分砲，共掉3分其中2分責失，靠許基宏一棒定江山拿下中職生涯首勝。

台鋼日籍投手小野寺賢人先發4.1局被敲8安，沒有投出任何1次三振，另有2次保送，失5分都是責失承擔敗投。

中信兄弟許基宏敲出三壘安打，帶有二分打點超前比分。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手徐基麟。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹先發投手小野寺賢人。（記者陳志曲攝）

中信兄弟岳政華。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹王柏融敲出隊史首支全壘打，追平比分。（記者陳志曲攝）

中信兄弟謝榮豪接替投球。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹謝葆錡接替投球。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。