中職》許基宏致勝三壘安打 台鋼雄鷹苦吞隊史首敗

中信兄弟許基宏敲出三壘安打，帶有二分打點超前比分。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹昨天擊敗中信兄弟，隊史首戰就贏得勝利，今天兩隊在大巨蛋續戰，兄弟靠許基宏5局下擊出致勝三壘安打，打下2分打點超前比分，一路領先至終場，最終兄弟就以5：3勝出，台鋼雄鷹苦吞隊史首敗。

此役前4局打完台鋼落後2分，5局上王柏融轟出追平比分兩分砲，隊史首轟出爐，也是個人返台發展首發全壘打，5局下許基宏擊出一壘方向「車布邊」三壘安打，進帳2分打點，兄弟再度取得領先優勢，再靠牛棚守成拿下勝利。

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王柏融單場敲3安，包含一發兩分砲，無奈難敵許基宏關鍵長打，許基宏單場敲2安，進帳3分打點，獲選單場MVP。

兄弟土投徐基麟先發5局被敲6安，挨王柏融兩分砲，共掉3分其中2分責失，靠許基宏一棒定江山拿下中職生涯首勝。

台鋼日籍投手小野寺賢人先發4.1局被敲8安，沒有投出任何1次三振，另有2次保送，失5分都是責失承擔敗投。

中信兄弟許基宏敲出三壘安打，帶有二分打點超前比分。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手徐基麟。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹先發投手小野寺賢人。（記者陳志曲攝）

中信兄弟岳政華。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹王柏融敲出隊史首支全壘打，追平比分。（記者陳志曲攝）

中信兄弟謝榮豪接替投球。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹謝葆錡接替投球。（記者陳志曲攝）

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