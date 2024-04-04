日職》相隔657天再度組投捕搭檔！菅野智之7局無失分好投摘首勝

讀賣巨人先發投手菅野智之。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人強投菅野智之今天在客場先發面對中日龍，他主投7局無失分，幫助巨人軍以2比0完封對手，中止近期的3連敗，菅野智之本季初登板就收下勝投。這場也是菅野智之相隔657天之後，再度與明星捕手小林誠司攜手組投捕搭檔，菅野智之讚賞小林誠司的配球很棒。

曾兩度摘得澤村賞的菅野智之，近年表現欠佳，去年先發14場只拿到4勝8敗、防禦率3.36的成績，單季4勝創生涯最糟。

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菅野智之與小林誠司曾是2017年中央聯盟最優秀投捕搭檔，前一次兩人搭配已經是2022年6月17日的時候，今天是兩人相隔657天之後，再度組成投捕搭檔。

菅野智之一開賽丟保送後，連續解決10個人次，他此戰先發7局用90球，只被敲4安，賞3次三振、丟1次保送，收下本季首勝；巨人左投中川皓太後援1局無失分收中繼成功，終結者大勢投1局賞3K無失分，收下本季首次救援成功。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，菅野智之表示，感謝隊友出色的防守，自己也以抓雙殺的方式來配球，捕手小林的配球也做得很棒。菅野智之認為這是一個好的開始。

讀賣巨人捕手小林誠司。（資料照，記者林正堃攝）

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