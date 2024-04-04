UVL》雷諾率國北教大逆襲二連霸衛冕軍 再度與彰化師大爭冠

國北教大扳倒衛冕軍中原大學重返冠軍戰。（取自大專體總臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕112學年度UVL大專排球聯賽男子公開一級四強熱戰，雷諾、周冠宇率領國北教大撐過5局拉鋸，終以3：2（23：25、25：22、25：22、25：27、15：12）後來居上，驚險扳倒二連霸的勁敵中原大學，繼110學年度再度前進冠軍戰，明日壓軸對手則為熟悉的彰化師大。

「罐頭」周冠宇四號位攻擊助國北教大開局，雖然中間一度陷入落後，靠著李元突破緊咬不放，但中原大學上屆MVP曾祥銘後排攻擊奏效，硬是先馳得局。

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國北次局重振旗鼓，郭柏毅靈活調度及連續發球得分，搭配雷諾的touch out維持比分領先至後段，加上中原發球失誤，讓國北扳回一城。中原在李尼希米強力扣殺及奮力救球下，第3局持續壓制，只不過雷諾關鍵時刻挺身而出，率隊嚴防猛攻超前，順勢再下一局。

雙方第4局依舊難分難解，國北陳佑誠精湛防守，搭配攻擊手多點開花，率先來到賽末點，但中原韌性十足，硬是化解延續生機。決勝第5局，中原團隊失誤偏高，反觀國北積極搶攻，賽末點主攻手雷諾四號位重砲拿下，總算驚險逆轉衛冕軍，週五下午5點將於台北市立大天母體育館對決宿敵彰師，這也是兩隊自109學年度再度爭奪冠軍。

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