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中職》沉寂許久關鍵點 王柏融賽後親自解密

2024/04/04 21:45

台鋼雄鷹王柏融敲出隊史首支全壘打，追平比分。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「大王」王柏融今天5局上敲出兩分砲追平比分，也是台鋼雄鷹隊史首轟，他說，沒想過能敲出隊史首轟，喜歡的球就揮擊，打擊節奏變得比較好，勇敢地去揮棒，形成好的結果。

7局上王柏融擊出右外野深遠飛球，直擊全壘打牆再反彈回場內，台鋼總教練洪一中提出電視輔助判決挑戰未果，維持二壘安打原判，無緣單場雙響砲，他說，那一球稍微有點折到，球賽還有118場，不急，慢慢來。

王柏融旅日5年和返台熱身賽表現不佳，加盟台鋼能否重拾身手是個謎，今天用反方向全壘打宣告，「大王回來了」。

王柏融指出，也不是說什麼壓力，就是打擊的感覺，之前揮棒和節奏不是很順暢，就差在這裡而已，所以才沒有好的表現，「大家會說是壓力造成的，我覺得經歷很多事情，想法會變得比較保守一點，藉由比賽去調整，每天比賽多打幾次感覺會比較熟悉，每天打1次就會胡思亂想。」

有趣的是，王柏融開轟回本壘，現場播報員說廣播，「王柏融敲出台鋼隊史首轟」大巨蛋許多象迷熱烈掌聲，他也脫下頭盔向全場球迷鞠躬致意；王柏融說，「大家都是台灣人，台灣人有好表現，大家就鼓勵一下嘛。」

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