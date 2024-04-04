網球》沙國提供破紀錄4.9億台幣獎金 WTA年終賽首度移師利雅德

WTA董事長兼首席執行官西蒙。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕有錢能使鬼推磨！WTA（職業女網總會）與沙烏地阿拉伯簽署一項3年協議，確認WTA年終總決賽2024至2026年將首度在利雅德舉行，這也使得光今年總獎金，就來到破紀錄的1525 萬美元（約4.9億台幣）。

WTA發表聲明，利雅德已獲選為近3年WTA總決賽主辦城市，除了今年獎金大幅提升，預計2025年、2026年還會持續加碼，並針對女網未來發展進行更廣泛投資。

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WTA董事長兼首席執行官西蒙（Steve Simon）表示：「將WTA總決賽帶到利雅德對我們來說是個令人興奮的全新機會，也是女網作為全球性和包容性運動長期發展的積極一步。沙烏地阿拉伯網球協會在各個層級推廣這項運動的承諾，給我們留下了深刻印象，我們堅信球員和球迷可以期待在利雅德舉行的世界級年度壓軸賽事。 」

2024年的年終賽11月2至9日登場 ，由全球單打和雙打排名前8高手角逐，到目前為止，多數頂級球星都表態願意前往沙烏地阿拉伯參戰，包括波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek）、白俄羅斯名將莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）、美國新世代高芙（Coco Gauff）等。

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