MLB》法蘭柯有可能不被起訴？ 辯護律師受訪透露案件最新狀況

法蘭柯（中）。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕因與14歲少女發生性關係，引發軒然大波的光芒隊23歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco），是否會被判刑同時能否重返大聯盟打球一直都是外界關注的焦點，對此美媒訪問了法蘭柯的辯護律師，以了解目前最新的調查進度，及他回到大聯盟打球的可能性。

美媒報導指出，多明尼加的一位法官通知當地檢察官，6月1號將會是他們向法院提供證據，以指控法蘭柯涉嫌與未成年有非法性關係的最後期限。原先外界大多覺得法蘭柯應該難逃法網，但隨著調查時間越拉越長，同時檢方似乎沒有太多實質性進展的情況下，法蘭柯本次被指控的刑事案件是否會被法院定罪似乎已經成為未知數。

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對此法蘭科的辯護律師里克曼（Anthony Rickman）在受訪時表示:「在法院認為檢察官當前提出的證據，仍不足以對法蘭柯提出指控甚至定罪的情況下，檢察官當初對法蘭科所提出的那些指控最終有可能會以不起訴收場。」

但里克曼也提到就算法蘭柯從多明尼加的指控中脫身，他仍有很大的可能沒辦法回到大聯盟打球:「無論多明尼加法院最終在刑事指控上採取甚麼措施，大聯盟官方也很可能會透過聯盟和球員工會（MLBPA）兩造同意的家暴法來對法蘭科進行制裁，最嚴重的懲處就是讓法蘭柯無法重返大聯盟打球。」

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