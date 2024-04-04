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MLB》轉戰教士僅第2場先發就寫紀錄！前洋基捕手締63年罕見壯舉

2024/04/04 22:32

東岡凱爾。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休季透過索托（Juan Soto）交易案轉戰教士的前洋基捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka），儘管本季第1場先發表現慘不忍睹，但在今天對上紅雀的比賽迎來第2場先發，東岡凱爾在第4局時創下63年來首見壯舉。

東岡凱爾日前對上巨人迎來轉戰教士後首場出賽，不過他先發4打數繳白卷還慘吞4K。然而今天獲得本季第2場先發機會，東岡凱爾在4局上一共阻殺了2位嘗試盜壘得巨人跑者，4局下更擊出陽春砲，在他的好表現下，教士終場3：2力退紅雀。

根據《ESPN》指出，東岡凱爾成為自1961年以來，史上第6位在同一局內能夠抓到2名盜壘跑者，以及開轟的捕手。前5位分別為1961年的泰勒（Sammy Taylor）、1966年的羅馬諾（Johnny Romano）、1975年的西蒙斯（Ted Simmons）、1977年的弗格森（Joe Ferguson）及2000年的莫里納（Bengie Molina）。

上述紀錄中，西蒙斯是名人堂球員，東岡凱爾對此表示，「很讚，我不知道自己的生涯軌跡是否往那個方向發展。」談到今天的優異表現，他直言，「我打得很不錯，感覺很棒，第一場比賽並不是我最喜歡的日子。」他也謙虛表示，能夠達成紀錄，很多事情自己無法控制。

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