日職》台灣加油！「愛台」的巨人軍 捐千萬日圓援助花蓮地震災區

讀賣巨人。（資料照，記者林正堃攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕花蓮近海昨天發生芮氏規模7.2強震，全台各地有感，至今造成10人死亡、1099人受傷。讀賣巨人今天宣布，將捐款1000萬日圓援助台灣地震災區。

巨人軍在3月初以全一軍陣容到台灣，與中信兄弟、樂天桃猿各打一場交流賽，當時巨人新星秋廣優人在英雄舞台狂喊4次「我愛台灣」引發熱議。巨人軍在3月31日與阪神虎之前，賽前巨人捕手大城卓三帶領全隊狂吼，「你好！你好！我愛台灣！我愛台灣！」再度引發話題。

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日媒《體育報知》報導，巨人軍將實施「我愛台灣！台灣加油」的G hands慈善活動，除了捐款1000萬日圓外，並將在明天起在東京巨蛋與橫濱DeNA的三連戰期間，進行募款活動。

讀賣巨人。（資料照，記者林正堃攝）

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